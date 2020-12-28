https://ria.ru/20201228/gaz-1591259732.html

Цены на газ для украинцев побили исторический рекорд

Цены на газ для украинцев побили исторический рекорд

Компания "Нафтогаз" повысила цену на голубое топливо для населения Украины на 14%. Об этом пишет "Страна". РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:44

2020-12-28T16:44

2020-12-28T19:11

жкх

нафтогаз украины

украина

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Компания "Нафтогаз" повысила цену на голубое топливо для населения Украины на 14%. Об этом пишет "Страна".Стоимость газа в январе будет составлять 7,22 гривны за кубометр (почти 19 рублей) с НДС и без учета стоимости доставки топлива. До 8,82 гривны за "куб" (22,91 рубля) повысили ценник подразделения компании "Энера". До 7,05 гривны (18,32 рубля) подорожает газ от платформы Megawatt. Голубое топливо от Торговой электрической компании вырастет в цене до 9,8 гривны (25,46 рубля). Рекордный январский ценник выставил "Львовэнергосбыт" — он составил 10,8 гривны (28,06 рубля).Доставка газа до украинских потребителей также подорожает с нового года.Повышение тарифов на топливо, в свою очередь, позволит коммунальщикам накручивать платежки за отопление и горячую воду."Нафтогаз" уже повышал цены на газ в августе — сентябре и в ноябре. Если в августе стоимость кубометра топлива составляла 3,24 гривны за кубометр (8,42 рубля), то в ноябре цена за "куб" составила 6,33 гривны (16,45 рубля). Компания также повысила годовую цену на газ для населения с 4,73 (12,29 рубля) до 5,24 гривны за кубометр (13,61 рубля).

https://ria.ru/20201225/dolgi-1590799530.html

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жкх, нафтогаз украины, украина