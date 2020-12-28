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Цены на газ для украинцев побили исторический рекорд
Цены на газ для украинцев побили исторический рекорд
Компания "Нафтогаз" повысила цену на голубое топливо для населения Украины на 14%. Об этом пишет "Страна". РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:44
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Компания "Нафтогаз" повысила цену на голубое топливо для населения Украины на 14%. Об этом пишет "Страна".Стоимость газа в январе будет составлять 7,22 гривны за кубометр (почти 19 рублей) с НДС и без учета стоимости доставки топлива. До 8,82 гривны за "куб" (22,91 рубля) повысили ценник подразделения компании "Энера". До 7,05 гривны (18,32 рубля) подорожает газ от платформы Megawatt. Голубое топливо от Торговой электрической компании вырастет в цене до 9,8 гривны (25,46 рубля). Рекордный январский ценник выставил "Львовэнергосбыт" — он составил 10,8 гривны (28,06 рубля).Доставка газа до украинских потребителей также подорожает с нового года.Повышение тарифов на топливо, в свою очередь, позволит коммунальщикам накручивать платежки за отопление и горячую воду."Нафтогаз" уже повышал цены на газ в августе — сентябре и в ноябре. Если в августе стоимость кубометра топлива составляла 3,24 гривны за кубометр (8,42 рубля), то в ноябре цена за "куб" составила 6,33 гривны (16,45 рубля). Компания также повысила годовую цену на газ для населения с 4,73 (12,29 рубля) до 5,24 гривны за кубометр (13,61 рубля).
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жкх, нафтогаз украины, украина

Цены на газ для украинцев побили исторический рекорд

16:44 28.12.2020 (обновлено: 19:11 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Компания "Нафтогаз" повысила цену на голубое топливо для населения Украины на 14%. Об этом пишет "Страна".
Стоимость газа в январе будет составлять 7,22 гривны за кубометр (почти 19 рублей) с НДС и без учета стоимости доставки топлива.
До 8,82 гривны за "куб" (22,91 рубля) повысили ценник подразделения компании "Энера". До 7,05 гривны (18,32 рубля) подорожает газ от платформы Megawatt. Голубое топливо от Торговой электрической компании вырастет в цене до 9,8 гривны (25,46 рубля). Рекордный январский ценник выставил "Львовэнергосбыт" — он составил 10,8 гривны (28,06 рубля).
Доставка газа до украинских потребителей также подорожает с нового года.

"То есть многие украинцы уже с нового года будут платить за газ больше 10-11 гривен (26-28 рублей) за куб. И не исключено, что в феврале ценник еще больше вырастет", — говорится в статье.

Повышение тарифов на топливо, в свою очередь, позволит коммунальщикам накручивать платежки за отопление и горячую воду.
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"Нафтогаз" уже повышал цены на газ в августе — сентябре и в ноябре. Если в августе стоимость кубометра топлива составляла 3,24 гривны за кубометр (8,42 рубля), то в ноябре цена за "куб" составила 6,33 гривны (16,45 рубля). Компания также повысила годовую цену на газ для населения с 4,73 (12,29 рубля) до 5,24 гривны за кубометр (13,61 рубля).
 
ЖКХНафтогаз УкраиныУкраина
 
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