https://ria.ru/20201228/fsb-1591175921.html
ФСБ задержала подпольных "экспортеров оружия"
ФСБ задержала подпольных "экспортеров оружия"
В ряде регионов России задержали подпольных торговцев оружием, работавших в том числе на экспорт, среди примечательных находок — спецназовский автомат "Вал",... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:54
2020-12-28T09:54
2020-12-28T14:06
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В ряде регионов России задержали подпольных торговцев оружием, работавших в том числе на экспорт, среди примечательных находок — спецназовский автомат "Вал", сообщает в понедельник ФСБ."Во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж", — говорится в релизе.Всего изъято 123 ствола, в том числе 19 автоматов (среди них бесшумный автомат спецназа "Вал"), 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов.Также у оружейников нашли 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат, свыше 9000 патронов, семь килограммов пороха, ножи и так далее. Закрыты 11 подпольных мастерских.Среди изъятого, как и во многих подобных случаях, существенная доля оружия времен Великой Отечественной войны."Вал" не раз мелькал в криминальных сводках как оружие, из которого совершались заказные убийства. В частности, именно из этого оружия в 2009 году был убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомедтагиров, а в 2013-м — криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан).АС "Вал" (автомат специальный) разработан в климовском ЦНИИточмаш во второй половине 1980-х годов вместе с бесшумной снайперской винтовкой ВСС "Винторез". Состоит на вооружении подразделений специального назначения, используется, в частности, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.
https://ria.ru/20201226/terakt-1591031442.html
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РИА Новости
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Кадры задержания торговцев оружием сотрудниками ФСБ
ФСБ сообщила о задержании крупной группы торговцев оружием, работавшей в том числе на экспорт, среди примечательный находок - спецназовский автомат "Вал".
2020-12-28T09:54
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
В ряде регионов России задержали подпольных торговцев оружием, работавших в том числе на экспорт, среди примечательных находок — спецназовский автомат "Вал", сообщает в понедельник ФСБ
.
"Во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией
пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж", — говорится в релизе.
Всего изъято 123 ствола, в том числе 19 автоматов (среди них бесшумный автомат спецназа "Вал"), 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов.
Также у оружейников нашли 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат, свыше 9000 патронов, семь килограммов пороха, ножи и так далее. Закрыты 11 подпольных мастерских.
Среди изъятого, как и во многих подобных случаях, существенная доля оружия времен Великой Отечественной войны.
"Вал" не раз мелькал в криминальных сводках как оружие, из которого совершались заказные убийства. В частности, именно из этого оружия в 2009 году был убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомедтагиров, а в 2013-м — криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан).
АС "Вал" (автомат специальный) разработан в климовском ЦНИИточмаш
во второй половине 1980-х годов вместе с бесшумной снайперской винтовкой ВСС "Винторез". Состоит на вооружении подразделений специального назначения, используется, в частности, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе
.