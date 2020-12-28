Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/fsb-1591175921.html
ФСБ задержала подпольных "экспортеров оружия"
ФСБ задержала подпольных "экспортеров оружия"
В ряде регионов России задержали подпольных торговцев оружием, работавших в том числе на экспорт, среди примечательных находок — спецназовский автомат "Вал",... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:54
2020-12-28T14:06
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591186300_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e8fe4b6591a6620ce915dad4115d3dc2.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В ряде регионов России задержали подпольных торговцев оружием, работавших в том числе на экспорт, среди примечательных находок — спецназовский автомат "Вал", сообщает в понедельник ФСБ."Во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж", — говорится в релизе.Всего изъято 123 ствола, в том числе 19 автоматов (среди них бесшумный автомат спецназа "Вал"), 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов.Также у оружейников нашли 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат, свыше 9000 патронов, семь килограммов пороха, ножи и так далее. Закрыты 11 подпольных мастерских.Среди изъятого, как и во многих подобных случаях, существенная доля оружия времен Великой Отечественной войны."Вал" не раз мелькал в криминальных сводках как оружие, из которого совершались заказные убийства. В частности, именно из этого оружия в 2009 году был убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомедтагиров, а в 2013-м — криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан).АС "Вал" (автомат специальный) разработан в климовском ЦНИИточмаш во второй половине 1980-х годов вместе с бесшумной снайперской винтовкой ВСС "Винторез". Состоит на вооружении подразделений специального назначения, используется, в частности, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.
https://ria.ru/20201226/terakt-1591031442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания торговцев оружием сотрудниками ФСБ
ФСБ сообщила о задержании крупной группы торговцев оружием, работавшей в том числе на экспорт, среди примечательный находок - спецназовский автомат "Вал".
2020-12-28T09:54
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591186300_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3ab053621fd7261c9d17dd314fc1e066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ задержала подпольных "экспортеров оружия"

09:54 28.12.2020 (обновлено: 14:06 28.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В ряде регионов России задержали подпольных торговцев оружием, работавших в том числе на экспорт, среди примечательных находок — спецназовский автомат "Вал", сообщает в понедельник ФСБ.
"Во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж", — говорится в релизе.
Всего изъято 123 ствола, в том числе 19 автоматов (среди них бесшумный автомат спецназа "Вал"), 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов.
Также у оружейников нашли 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат, свыше 9000 патронов, семь килограммов пороха, ножи и так далее. Закрыты 11 подпольных мастерских.
Среди изъятого, как и во многих подобных случаях, существенная доля оружия времен Великой Отечественной войны.
Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря, 11:39
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Дагестане
"Вал" не раз мелькал в криминальных сводках как оружие, из которого совершались заказные убийства. В частности, именно из этого оружия в 2009 году был убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомедтагиров, а в 2013-м — криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан).
АС "Вал" (автомат специальный) разработан в климовском ЦНИИточмаш во второй половине 1980-х годов вместе с бесшумной снайперской винтовкой ВСС "Винторез". Состоит на вооружении подразделений специального назначения, используется, в частности, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
15:34ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
15:34Депутат Госдумы предложил ряд преференций для вакцинированных от COVID-19
15:29Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией
15:29Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"
15:28Новак оценил планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния