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Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, до этого в течение недели лечилась дома, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:35
2020-12-28T15:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
алиса фрейндлих
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, до этого в течение недели лечилась дома, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.Как ранее сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса, чье состояние стабильно, получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей."До того, как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по "скорой", она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких… Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением", - сказала собеседница агентства.По ее словам, медучреждение обеспечивает актрису всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии. "Если чего-то будет не хватать, приобретем в течение получаса", - отметила представитель центра имени Соколова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, алиса фрейндлих

Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома

15:35 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, до этого в течение недели лечилась дома, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
Как ранее сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса, чье состояние стабильно, получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей.
"До того, как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по "скорой", она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких… Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, медучреждение обеспечивает актрису всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии. "Если чего-то будет не хватать, приобретем в течение получаса", - отметила представитель центра имени Соколова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлиса Фрейндлих
 
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