https://ria.ru/20201228/freyndlikh-1591241585.html

Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома

Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, до этого в течение недели лечилась дома, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:35

2020-12-28T15:35

2020-12-28T15:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

алиса фрейндлих

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, до этого в течение недели лечилась дома, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.Как ранее сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса, чье состояние стабильно, получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей."До того, как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по "скорой", она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких… Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением", - сказала собеседница агентства.По ее словам, медучреждение обеспечивает актрису всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии. "Если чего-то будет не хватать, приобретем в течение получаса", - отметила представитель центра имени Соколова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, алиса фрейндлих