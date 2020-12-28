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https://ria.ru/20201228/freyndlikh-1591214693.html
Алису Фрейндлих госпитализировали в реанимацию из-за коронавируса
Алису Фрейндлих госпитализировали в реанимацию из-за коронавируса
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом, в настоящее время она получает интенсивную терапию и находится в реанимационной... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:31
2020-12-28T14:04
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алиса фрейндлих
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом, в настоящее время она получает интенсивную терапию и находится в реанимационной палате, ее состояние стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова."25 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом "коронавирус". В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное", - сообщили в пресс-службе театра.В городском комитете по культуре также отметили, что информация ряда СМИ о якобы поражении 80% легких у Алисы Фрейндлих недостоверна.Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России. С 1983 года — одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам: "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Алису Фрейндлих госпитализировали в реанимацию из-за коронавируса

13:31 28.12.2020 (обновлено: 14:04 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктриса Алиса Фрейндлих. Архив
Актриса Алиса Фрейндлих. Архив - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом, в настоящее время она получает интенсивную терапию и находится в реанимационной палате, ее состояние стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова.
"25 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом "коронавирус". В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное", - сообщили в пресс-службе театра.
Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 07:00Акценты
Малыш из Карлсона, Мымра и королева. Интересные факты об Алисе Фрейндлих
В городском комитете по культуре также отметили, что информация ряда СМИ о якобы поражении 80% легких у Алисы Фрейндлих недостоверна.
Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России. С 1983 года — одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам: "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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