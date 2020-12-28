https://ria.ru/20201228/finansirovanie-1591258927.html

Голикова рассказала о финансировании системы здравоохранения в 2020 году

Голикова рассказала о финансировании системы здравоохранения в 2020 году

Финансирование системы здравоохранения в 2020 году увеличено более чем на 500 миллиардов рублей, из них 47 миллиардов направлены на систему ОМС, сообщила в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:40

2020-12-28T16:40

2020-12-28T16:40

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Финансирование системы здравоохранения в 2020 году увеличено более чем на 500 миллиардов рублей, из них 47 миллиардов направлены на систему ОМС, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Поскольку максимальная нагрузка легла на систему здравоохранения, естественно, и президентом страны, и правительством уделялось достаточно серьезное внимание увеличению финансирования этой сферы. Хочу сказать, что за 2020 год мы более чем на 500 миллиардов увеличили финансирование системы здравоохранения, и дополнительно из этой суммы 47 миллиардов направили на систему обязательного медицинского страхования", - сказала Голикова на брифинге.

https://ria.ru/20201228/pandemiya-1591254541.html

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здоровье - общество, татьяна голикова, общество