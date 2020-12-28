https://ria.ru/20201228/fas-1591181569.html

ФАС расследует рост цен на металлопродукцию

ФАС расследует рост цен на металлопродукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру, сообщило ведомство. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:34

2020-12-28T10:34

2020-12-28T10:34

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру, сообщило ведомство."В настоящее время ФАС России наблюдает рост цен на рынке металлопродукции, в том числе, арматуру. Для установления обоснованности таких цен ведомство проводит расследование (направлены запросы информации участникам рынка и органам государственной власти). В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования", - говорится в сообщении.В ведомстве отмечают, что Россия занимает пятое место в мире по объему производства стали, а металлопродукции отечественные предприятия производят больше, чем необходимо для удовлетворения спроса на внутреннем рынке."Эти тенденции связаны как с оживлением спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер летом 2020 года в большинстве стран мира, так и с увеличением себестоимости, вызванной увеличением спроса и ростом цен на металлолом и железорудное сырье. Снижение курса рубля увеличивает экспортную альтернативу отечественных компаний, что также способствует росту цен на металлопродукцию", - приводятся в сообщении слова замглавы ФАС Андрея Цариковского.В РФ цены на металлопродукцию не регулируются государством, а формируются компаниями самостоятельно с учетом уровня спроса и предложения, не подлежат государственному регулированию и цены на строительные материалы, напоминает ведомство. "Вмешательство ФАС России в ценообразование на не социально значимые товары возможно в случае, если повышение цены является следствием злоупотреблений. Информация об обнаруженных нарушениях, не связанных с антимонопольным законодательством, передается в правоохранительные органы", - отмечается в релизе.

https://realty.ria.ru/20201228/tseny-1591170268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика