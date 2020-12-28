https://ria.ru/20201228/farfor-1590996611.html

В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых

В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых

Пока столичные музеи закрыты, подмосковные продолжают радовать отличными выставками. В павильоне “Каприз” в музее-усадьбе "Архангельское" открылась экспозиция... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T06:39

2020-12-28T06:39

2020-12-28T06:39

культура

новости культуры

архангельское

выставки

михаил ломоносов

императорский фарфоровый завод

русский музей

николай юсупов

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пока столичные музеи закрыты, подмосковные продолжают радовать отличными выставками. В павильоне “Каприз” в музее-усадьбе "Архангельское" открылась экспозиция фарфора из коллекции князей Юсуповых, собранной пятью поколениями знаменитой семьи. Подробнее о выставке, объединившей более 425 экспонатов, — в материале РИА Новости. Два зала и чуть более двух веков истории: огромные китайские вазы династии Цин, миниатюрные мейсенские чашки, декоративные фигурки румяных пастушек, изящные сервизы для завтрака. К 270-летию со дня рождения Николая Юсупова в “Архангельском”, бывшем имении князя, представляют большую выставку фарфора. Экспозицию готовили больше двух лет, но открытие, изначально запланированное на конец октября, долго откладывалось из-за пандемии. Собрание “Архангельского” дополнили экспонатами из Государственного Эрмитажа, Русского музея и "Кусково": по этим институциям фрагменты огромной юсуповской коллекции фарфора “разбросало” после 1925 года. Так что они, пусть и на время, вернулись домой.“Наша выставка — первая серьезная попытка вновь объединить эти уникальные вещи”, — объясняет заведующая экскурсионным бюро усадьбы Галина Маресева. Она напоминает, что фарфор появился в России благодаря Петру Первому и поначалу воспринимался только как элемент декора гостиных или кабинетов. Вместе с Михаилом Ломоносовым огромную роль в развитии фарфорового дела сыграл Дмитрий Виноградов. “Судьба его ужасна. В некоторых источниках говорится, что Виноградова приковывали цепями, чтобы он не выдал состав смеси, который держали в секрете”, — объясняет Галина Маресева. На столах фарфоровые сервизы появились только спустя несколько десятилетий — и сразу стали предметом роскоши. В “Архангельском” находилась мастерская по росписи фарфора, просуществовавшая чуть меньше века: трудились в ней крепостные. Судя по воспоминаниям современников, артель располагалась как раз в павильоне “Каприз”, где проходит выставка. “Такие частные производства в то время были довольно распространены, но успешными были очень немногие”, — рассказывает Маресева. По ее словам, развивать свой бренд Николаю Юсупову помогли связи: одно время он руководил Императорским фарфоровым заводом, откуда выписывал художников для обучения своих подопечных. Работам мастерской Юсупова посвящен весь первый зал экспозиции, стеллажи в котором стилизованы под старинные библиотечные шкафы. “Здесь мы стремились к камерности, хотели воссоздать атмосферу домашнего музея”, — говорит архитектор выставки Антонио Вильчес-Ногерол.Во втором зале, экспозиция в котором будет временной, собраны изделия знаменитых мейсенской и севрской фабрик, которые служили для мастерской Юсупова образцами, а также несколько антикварных китайских ваз династии Цин, керамика из Японии. Благодаря специальным витринам с рядом зеркал внутри, которые позволяют увидеть предмет с нескольких ракурсов, рассматривать роспись и фактуру экспонатов очень удобно. Каждая чайная пара, тарелка или чашка затейливо украшена, ведь к фарфору тогда относились не как к бытовой вещи, а как к произведению искусства. Выставка "Отражение изысканного вкуса. Фарфор из собрания князей Юсуповых", павильон "Каприз". Вход по по сеансам каждые два часа. Стоимость взрослого билета – 300 рублей.

https://ria.ru/20201225/breygel-1590809978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, архангельское, выставки, михаил ломоносов, императорский фарфоровый завод, русский музей, николай юсупов