https://ria.ru/20201228/fabrika-1590959600.html

Сбежала из Москвы: что стало с забытой звездой группы "Фабрика"

Сбежала из Москвы: что стало с забытой звездой группы "Фабрика"

Вот уже несколько лет поклонники задаются вопросом: что стало с Марией Алалыкиной, солисткой первого состава группы "Фабрика"? В начале 2000-х она блистала на... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T00:33

2020-12-28T00:33

2020-12-28T00:33

"фабрика звезд"

шоу-бизнес

первый канал (телеканал)

сати казанова

забытые звезды

мария алалыкина

звезды

москва

знаменитости

игорь матвиенко

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вот уже несколько лет поклонники задаются вопросом: что стало с Марией Алалыкиной, солисткой первого состава группы "Фабрика"? В начале 2000-х она блистала на проекте "Фабрика звезд", а затем и в популярном "герлз-бенде", но внезапно оставила карьеру, вышла замуж и приняла ислам. Как сложилась после этого ее жизнь, — в материале РИА Новости. Певица отказалась от мечты стать звездой из-за родителей и любвиСчитается, что именно они настояли на том, чтобы Алалыкина, которой тогда было всего 19 лет, бросила сцену и закончила институт, в котором училась на переводчика. Тем более что из-за гастролей "фабрикантка" оказалась на грани отчисления.Алалыкина так и сделала. Снявшись в единственном клипе в составе "Фабрики" на песню "Про любовь" (2003), девушка покинула группу. Сообщалось, что продюсер Игорь Матвиенко тогда ужасно разозлился на нее. Все-таки Мария была яркой и перспективной участницей группы: с модельной внешностью и очаровательным вокалом. Однако окончательно забросить музыкальную карьеру Марию Алалыкину, видимо, уговорил бизнесмен Алексей, в которого она безумно влюбилась. Ее чувство было настолько сильным, что после замужества Мария приняла ислам, получила новое имя Марьям и полностью посвятила себя супругу и дочке Кате, которая родилась в этом браке.Их счастье было недолгим. Через несколько лет, в 2008 году, супруги развелись – сообщалось, что из-за измены мужа с лучшей подругой Маши. Экс-солистка "Фабрики" тяжело переживала предательство и на какое-то время переехала к родителям. Но тосковала Алалыкина недолго — вскоре она встретила новую любовь. "Это был ее выбор"После того, как стало известно, что Мария вышла замуж во второй раз, в Сети появились слухи о том, что муж насильно увез ее в Дагестан, в глухую деревню. Однако недавно сестра певицы Маргарита опровергла эту информацию, заявив, что у нее "очень хороший супруг", который любит и заботится о ней. Они вместе уже больше десяти лет и вполне счастливы. Маргарита также подчеркнула: "Это был ее выбор в пользу такой жизни, никто ее не принуждал и не заставлял".По ее словам, сестра занята воспитанием детей и бытом — она рада, как все сложилось, и не жалеет, что почти 20 лет назад ушла из "Фабрики". Алалыкина принципиально не общается с журналистами и не ведет страницы в соцсетях, так как не хочет, чтобы о ее личной жизни кто-то что-то знал. Единственные люди, с которыми она поддерживает связь, — это Маргарита и родители, но из-за переезда в другой город видятся они редко.

https://ria.ru/20201226/gubin-1590974272.html

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"фабрика звезд", шоу-бизнес, первый канал (телеканал), сати казанова, забытые звезды, мария алалыкина, звезды, москва, знаменитости, игорь матвиенко