https://ria.ru/20201228/evropa-1591269363.html

Эксперты рассказали об увеличении лесных массивов в Европе

Эксперты рассказали об увеличении лесных массивов в Европе

По данным европейского статистического агентства Евростат, за последние 30 лет больше всего площадь лесов увеличилась на Кипре – почти на 19 процентов, сообщает РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:41

2020-12-28T17:41

2020-12-28T17:41

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По данным европейского статистического агентства Евростат, за последние 30 лет больше всего площадь лесов увеличилась на Кипре – почти на 19 процентов, сообщает ЕвроПульс. Да и в целом по Европе, несмотря на рост городов, число зеленых насаждений выросло.Единственная страна ЕС, где лесов стало чуть меньше (на 0,4 процента) – это Швеция. Впрочем, это не мешает ей лидировать по общей площади леса: на него приходится больше 74 процентов территории страны. В целом по Евросоюзу зеленых массивов стало на шесть процентов больше с 1990 года.

https://ria.ru/20201213/ukrasheniya-1588176310.html

кипр

швеция

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леса, туризм, новости - туризм, кипр, швеция, европа