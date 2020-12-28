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https://ria.ru/20201228/evropa-1591269363.html
Эксперты рассказали об увеличении лесных массивов в Европе
Эксперты рассказали об увеличении лесных массивов в Европе
По данным европейского статистического агентства Евростат, за последние 30 лет больше всего площадь лесов увеличилась на Кипре – почти на 19 процентов, сообщает РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:41
2020-12-28T17:41
туризм
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кипр
швеция
европа
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По данным европейского статистического агентства Евростат, за последние 30 лет больше всего площадь лесов увеличилась на Кипре – почти на 19 процентов, сообщает ЕвроПульс. Да и в целом по Европе, несмотря на рост городов, число зеленых насаждений выросло.Единственная страна ЕС, где лесов стало чуть меньше (на 0,4 процента) – это Швеция. Впрочем, это не мешает ей лидировать по общей площади леса: на него приходится больше 74 процентов территории страны. В целом по Евросоюзу зеленых массивов стало на шесть процентов больше с 1990 года.
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леса, туризм, новости - туризм, кипр, швеция, европа

Эксперты рассказали об увеличении лесных массивов в Европе

17:41 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевБелка в парке
Белка в парке - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По данным европейского статистического агентства Евростат, за последние 30 лет больше всего площадь лесов увеличилась на Кипре – почти на 19 процентов, сообщает ЕвроПульс.
Да и в целом по Европе, несмотря на рост городов, число зеленых насаждений выросло.
Единственная страна ЕС, где лесов стало чуть меньше (на 0,4 процента) – это Швеция.
Впрочем, это не мешает ей лидировать по общей площади леса: на него приходится больше 74 процентов территории страны.
В целом по Евросоюзу зеленых массивов стало на шесть процентов больше с 1990 года.
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