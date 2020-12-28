В Ереване задержали более 30 участников акций протеста
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Свыше 30 участников акций протеста в Ереване, требовавших отставки премьера Армении Никола Пашиняна, были доставлены в понедельник в полицейские участки, в том числе в рамках уголовного дела по статье "хулиганство", сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны.
Акция протеста у здания парламента состоялась в понедельник в день проведения внеочередного заседания законодательного органа. Само здание было оцеплено полицией. Протестующие закидали яйцами машины депутатов, произошла стычка депутата правящей фракции "Мой шаг" Сисака Габриеляна с оппозиционерами.
"В полицейские участки за административные правонарушения были доставлены 17 человек. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". В рамках этого дела были подвергнуты приводам 14 человек", - сказал собеседник агентства.
После подписания Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием отставки премьера. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Манукяна. Двадцать пятого декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.