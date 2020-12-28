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МЧС уточнило данные о членах экипажа затонувшего в Баренцевом море судна
МЧС уточнило данные о членах экипажа затонувшего в Баренцевом море судна
На борту затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" находились 19 человек - 16 жителей Мурманской области и по одному человеку из Архангельска, Курской и... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:10
2020-12-28T12:10
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельск
курская область
ростовская область
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. На борту затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" находились 19 человек - 16 жителей Мурманской области и по одному человеку из Архангельска, Курской и Ростовской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."По предварительной информации, на борту находилось 19 человек: 16 человек из Мурманской области, один человек из Архангельска, один человек из Курской области, один человек - Ростовская область", - рассказали в пресс-службе.По данным МЧС, сейчас на месте крушения находится одно судно, на помощь движутся еще три.Кораблекрушение произошло сегодня утром, из 19 моряков на данный момент спасены только двое, еще одного нашли мертвым, остальных ищут. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
https://ria.ru/20201228/operatsiya-1591195732.html
баренцево море
архангельск
курская область
ростовская область
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельск, курская область, ростовская область, мурманская область, происшествия

МЧС уточнило данные о членах экипажа затонувшего в Баренцевом море судна

12:10 28.12.2020
 
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Поисково-спасательные работы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. На борту затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" находились 19 человек - 16 жителей Мурманской области и по одному человеку из Архангельска, Курской и Ростовской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"По предварительной информации, на борту находилось 19 человек: 16 человек из Мурманской области, один человек из Архангельска, один человек из Курской области, один человек - Ростовская область", - рассказали в пресс-службе.
По данным МЧС, сейчас на месте крушения находится одно судно, на помощь движутся еще три.
Кораблекрушение произошло сегодня утром, из 19 моряков на данный момент спасены только двое, еще одного нашли мертвым, остальных ищут. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
11:59
В МЧС рассказали о погоде в районе ЧП с судном в Баренцевом море
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АрхангельскКурская областьРостовская областьМурманская областьПроисшествия
 
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