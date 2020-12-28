https://ria.ru/20201228/egipet-1591173160.html
Египет ужесточает требования к справкам иностранных туристов
Египет ужесточает требования к справкам иностранных туристов
Власти Египта ужесточают требования к документам, которые должны предоставить иностранные туристы, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:08
2020-12-28T12:08
2020-12-28T12:08
коронавирус covid-19
россия
хургада
сербия
швейцария
египет
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти Египта ужесточают требования к документам, которые должны предоставить иностранные туристы, сообщает АТОР.Страна столкнулась с ростом числа поддельных справок о результатах ПЦР-тестирования, предъявляемых зарубежными гостями. По данным Федерации гостиничных палат Египта, в основном этим "грешат" отдыхающие из Восточной Европы. Для борьбы с "липовыми" документами власти ввели дополнительные требования к справкам о результатах анализа, которые туристы показывают при въезде.По информации туроператоров, теперь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста должен быть выдан на английском языке, а сам забор биоматериала проведен не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Также документ должен содержать "мокрую" (оригинальную синюю) печать и подпись врача, QR- или штрих-код.Кроме этого, все данные путешественника в справке должны быть указаны полностью и без ошибок. Бумаги, заполненные от руки, не принимаются.В случае отсутствия оригинала документа допускается наличие справки о прохождении ПЦР-теста в электронном виде, отправленного по электронной почте лабораторией, где проводилось тестирование.Возможность сдать анализ в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, заплатив 30 долларов, сохраняется. Но туроператоры настоятельно рекомендуют туристам лететь только с готовым результатом ПЦР-теста — оригиналом справки из лаборатории и распечатанными копиями этого документа."При прилете в Каир путешественники обязаны иметь готовый тест на руках", — напомнили участники рынка.Из-за пандемии число туристов в Египте значительно сократилось. В декабре страна принимала гостей только из пяти стран: Украины, Белоруссии, Польши, Сербии и Швейцарии. На прошлой неделе в Хургаду было запущено два рейса из Германии. По оценке Федерации гостиничных палат, на новогодний период загрузка отелей Шарм-эш-Шейха не превысит 30 процентов. Однако впервые за последние три года этот южносинайский курорт превзойдет по уровню заполняемости Хургаду и Марса-Алам, где число туристов не превысит четверти от привычного в прошлые годы.
https://ria.ru/20201228/zarubin-1590578552.html
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коронавирус covid-19, россия, хургада, сербия, швейцария, египет, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шарм-эш-шейх, белоруссия, украина
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Власти Египта ужесточают требования к документам, которые должны предоставить иностранные туристы, сообщает
АТОР.
Страна столкнулась с ростом числа поддельных справок о результатах ПЦР-тестирования, предъявляемых зарубежными гостями. По данным Федерации гостиничных палат Египта, в основном этим "грешат" отдыхающие из Восточной Европы.
Для борьбы с "липовыми" документами власти ввели дополнительные требования к справкам о результатах анализа, которые туристы показывают при въезде.
По информации туроператоров, теперь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста должен быть выдан на английском языке, а сам забор биоматериала проведен не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Также документ должен содержать "мокрую" (оригинальную синюю) печать и подпись врача, QR- или штрих-код.
Кроме этого, все данные путешественника в справке должны быть указаны полностью и без ошибок. Бумаги, заполненные от руки, не принимаются.
В случае отсутствия оригинала документа допускается наличие справки о прохождении ПЦР-теста в электронном виде, отправленного по электронной почте лабораторией, где проводилось тестирование.
Возможность сдать анализ в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, заплатив 30 долларов, сохраняется. Но туроператоры настоятельно рекомендуют туристам лететь только с готовым результатом ПЦР-теста — оригиналом справки из лаборатории и распечатанными копиями этого документа.
"При прилете в Каир путешественники обязаны иметь готовый тест на руках", — напомнили участники рынка.
Из-за пандемии число туристов в Египте значительно сократилось. В декабре страна принимала гостей только из пяти стран: Украины, Белоруссии, Польши, Сербии и Швейцарии. На прошлой неделе в Хургаду было запущено два рейса из Германии. По оценке Федерации гостиничных палат, на новогодний период загрузка отелей Шарм-эш-Шейха не превысит 30 процентов. Однако впервые за последние три года этот южносинайский курорт превзойдет по уровню заполняемости Хургаду и Марса-Алам, где число туристов не превысит четверти от привычного в прошлые годы.