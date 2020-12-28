https://ria.ru/20201228/dune-1591195296.html

Продюсеры "Дюны" угрожают судом студии, если фильм сразу выйдет онлайн

Продюсеры "Дюны" угрожают судом студии, если фильм сразу выйдет онлайн

Продюсеры долгожданного перезапуска "Дюны", который снимал Дени Вильнев, угрожают Warner Bros. обращением в суд в случае, если у фильма не будет отдельный даты... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:59

2020-12-28T17:59

2020-12-28T17:59

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Продюсеры долгожданного перезапуска "Дюны", который снимал Дени Вильнев, угрожают Warner Bros. обращением в суд в случае, если у фильма не будет отдельный даты премьеры в кинотеатрах, сообщает NME.Компания, которая оплатила 75 процентов производства ленты, критически отнеслась к решению Warner Bros. выпускать некоторые фильмы 2021 года одновременно – и в кинотеатрах, и на стриминговом сервисе HBO Max.Продюсеры намерены потребовать от Warner Bros. компенсировать средства, которая они не заработают, если картину выложат онлайн так рано.Изначально предполагалось, что "Дюна" выйдет 18 декабря, но из-за пандемии коронавирусной инфекции премьеру перенесли на 1 октября 2021 года.Ранее режиссер ленты по одноименному роману Фрэнка Герберта – Дени Вильнев говорил, что в решении Warner Bros. "нет ни любви к кино, ни любви к зрительской аудитории"."Речь только о выживании телекоммуникационного гиганта, на котором уже висит астрономический долг в 150 миллиардов долларов", — пояснил он.

https://ria.ru/20170413/1492137070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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