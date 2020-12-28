https://ria.ru/20201228/dtp-1591278615.html

В Саратовской области в ДТП с фурой погибли три человека

В Саратовской области в ДТП с фурой погибли три человека

Легковой автомобиль и фура столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате три человека погибли, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:20

2020-12-28T18:20

2020-12-28T18:20

энгельс

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и фура столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате три человека погибли, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло около 14.00 (13.00 мск) на восьмом километре автодороги Энгельс - Ершов - Озинки."Водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомобилем "Ларгус", по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой Man… В результате ДТП водитель "Ларгуса" и два пассажира от полученных травм скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20201227/dtp-1591144417.html

энгельс

саратовская область

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энгельс, саратовская область, происшествия