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В Саратовской области в ДТП с фурой погибли три человека
В Саратовской области в ДТП с фурой погибли три человека
Легковой автомобиль и фура столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате три человека погибли, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:20
2020-12-28T18:20
энгельс
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и фура столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате три человека погибли, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло около 14.00 (13.00 мск) на восьмом километре автодороги Энгельс - Ершов - Озинки."Водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомобилем "Ларгус", по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой Man… В результате ДТП водитель "Ларгуса" и два пассажира от полученных травм скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20201227/dtp-1591144417.html
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энгельс, саратовская область, происшествия

В Саратовской области в ДТП с фурой погибли три человека

18:20 28.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и фура столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате три человека погибли, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 14.00 (13.00 мск) на восьмом километре автодороги Энгельс - Ершов - Озинки.
"Водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомобилем "Ларгус", по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой Man… В результате ДТП водитель "Ларгуса" и два пассажира от полученных травм скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сказали в ведомстве.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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