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Виновника "пьяного" ДТП с двумя жертвами в Чувашии осудили на девять лет
Виновника "пьяного" ДТП с двумя жертвами в Чувашии осудили на девять лет
Житель Москвы, виновный в совершении "пьяного" ДТП в Чувашии, в результате которого погибли два человека, приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:24
2020-12-28T16:24
2020-12-28T16:24
москва
чувашская республика (чувашия)
моргаушский район
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Житель Москвы, виновный в совершении "пьяного" ДТП в Чувашии, в результате которого погибли два человека, приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает прокуратура республики.Судом установлено, что 16 августа подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Volvo и выехал из Чебоксар в Москву. Около 2 часов ночи на трассе около деревни Шомиково Моргаушского района, при скорости не менее 180 километров в час он совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем марки Lada Granta, в котором находилась семья из 4 человек - родители и двое их детей. В результате столкновения отец семейства, который находился за рулем автомашины, и его совершеннолетняя дочь получили травмы, несовместимые с жизнью."Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
https://ria.ru/20201227/dtp-1591142323.html
москва
чувашская республика (чувашия)
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москва, чувашская республика (чувашия), моргаушский район, чебоксары, происшествия