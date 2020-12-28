Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/dtp-1591254325.html
Виновника "пьяного" ДТП с двумя жертвами в Чувашии осудили на девять лет
Виновника "пьяного" ДТП с двумя жертвами в Чувашии осудили на девять лет
Житель Москвы, виновный в совершении "пьяного" ДТП в Чувашии, в результате которого погибли два человека, приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:24
2020-12-28T16:24
москва
чувашская республика (чувашия)
моргаушский район
чебоксары
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Житель Москвы, виновный в совершении "пьяного" ДТП в Чувашии, в результате которого погибли два человека, приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает прокуратура республики.Судом установлено, что 16 августа подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Volvo и выехал из Чебоксар в Москву. Около 2 часов ночи на трассе около деревни Шомиково Моргаушского района, при скорости не менее 180 километров в час он совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем марки Lada Granta, в котором находилась семья из 4 человек - родители и двое их детей. В результате столкновения отец семейства, который находился за рулем автомашины, и его совершеннолетняя дочь получили травмы, несовместимые с жизнью."Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
https://ria.ru/20201227/dtp-1591142323.html
москва
чувашская республика (чувашия)
моргаушский район
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, чувашская республика (чувашия), моргаушский район, чебоксары, происшествия

Виновника "пьяного" ДТП с двумя жертвами в Чувашии осудили на девять лет

16:24 28.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Житель Москвы, виновный в совершении "пьяного" ДТП в Чувашии, в результате которого погибли два человека, приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает прокуратура республики.
Судом установлено, что 16 августа подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Volvo и выехал из Чебоксар в Москву. Около 2 часов ночи на трассе около деревни Шомиково Моргаушского района, при скорости не менее 180 километров в час он совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем марки Lada Granta, в котором находилась семья из 4 человек - родители и двое их детей. В результате столкновения отец семейства, который находился за рулем автомашины, и его совершеннолетняя дочь получили травмы, несовместимые с жизнью.
"Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря, 19:20
В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
 
МоскваЧувашская Республика (Чувашия)Моргаушский районЧебоксарыПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
03:39"Альта" раскрыла тайну: как в СССР узнали о планах Гитлера начать войну
Лента новостейМолния