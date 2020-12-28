https://ria.ru/20201228/dtp-1591254325.html

Виновника "пьяного" ДТП с двумя жертвами в Чувашии осудили на девять лет

Виновника "пьяного" ДТП с двумя жертвами в Чувашии осудили на девять лет

Житель Москвы, виновный в совершении "пьяного" ДТП в Чувашии, в результате которого погибли два человека, приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:24

2020-12-28T16:24

2020-12-28T16:24

москва

чувашская республика (чувашия)

моргаушский район

чебоксары

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Житель Москвы, виновный в совершении "пьяного" ДТП в Чувашии, в результате которого погибли два человека, приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает прокуратура республики.Судом установлено, что 16 августа подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Volvo и выехал из Чебоксар в Москву. Около 2 часов ночи на трассе около деревни Шомиково Моргаушского района, при скорости не менее 180 километров в час он совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем марки Lada Granta, в котором находилась семья из 4 человек - родители и двое их детей. В результате столкновения отец семейства, который находился за рулем автомашины, и его совершеннолетняя дочь получили травмы, несовместимые с жизнью."Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.

https://ria.ru/20201227/dtp-1591142323.html

москва

чувашская республика (чувашия)

моргаушский район

чебоксары

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москва, чувашская республика (чувашия), моргаушский район, чебоксары, происшествия