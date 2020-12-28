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Бывший мэр Харькова считает, что Киев относится к Донбассу "по-скотски"
Бывший мэр Харькова считает, что Киев относится к Донбассу "по-скотски"
Киев относится к Донбассу "по-скотски", как к чужим людям, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в интервью RT. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T22:08
2020-12-28T22:08
донецкая народная республика
михаил добкин
верховная рада украины
москва
минск
оон
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Киев относится к Донбассу "по-скотски", как к чужим людям, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в интервью RT."По-скотски. Относятся несправедливо, нечестно, ни по каким законам – ни по человеческим, ни по понятийным, ни по православным – никак не относятся. Это отношение к чужим людям", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, такое поведение "всегда вызывает вопрос". "А вы за кого боретесь, вы кого хотите сюда вернуть – людей или территорию? Если территорию, то зачем вы говорите, что там есть какая-то война? Это не война, тогда это с вашей стороны, если вам нужна территория, это агрессия, только агрессора нужно поменять. Внутренняя агрессия Украины больше, чем та, которую хотят навесить России", - заявил Добкин.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/donbass-1591125328.html
https://ria.ru/20201228/ukraina-1591241409.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, михаил добкин, верховная рада украины, москва, минск, оон, в мире

Бывший мэр Харькова считает, что Киев относится к Донбассу "по-скотски"

22:08 28.12.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГубернатор Харьковской области Михаил Добкин. 2014 год
Губернатор Харьковской области Михаил Добкин. 2014 год - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Киев относится к Донбассу "по-скотски", как к чужим людям, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в интервью RT.
"По-скотски. Относятся несправедливо, нечестно, ни по каким законам – ни по человеческим, ни по понятийным, ни по православным – никак не относятся. Это отношение к чужим людям", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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По его словам, такое поведение "всегда вызывает вопрос". "А вы за кого боретесь, вы кого хотите сюда вернуть – людей или территорию? Если территорию, то зачем вы говорите, что там есть какая-то война? Это не война, тогда это с вашей стороны, если вам нужна территория, это агрессия, только агрессора нужно поменять. Внутренняя агрессия Украины больше, чем та, которую хотят навесить России", - заявил Добкин.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Донецкая Народная РеспубликаМихаил ДобкинВерховная Рада УкраиныМоскваМинскООНВ мире
 
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