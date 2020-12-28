https://ria.ru/20201228/donbass-1591308617.html

Бывший мэр Харькова считает, что Киев относится к Донбассу "по-скотски"

Бывший мэр Харькова считает, что Киев относится к Донбассу "по-скотски"

Киев относится к Донбассу "по-скотски", как к чужим людям, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в интервью RT. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T22:08

2020-12-28T22:08

2020-12-28T22:08

донецкая народная республика

михаил добкин

верховная рада украины

москва

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/99641/24/996412412_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_627ecfffc5fc951826b16246fc69a324.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Киев относится к Донбассу "по-скотски", как к чужим людям, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в интервью RT."По-скотски. Относятся несправедливо, нечестно, ни по каким законам – ни по человеческим, ни по понятийным, ни по православным – никак не относятся. Это отношение к чужим людям", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, такое поведение "всегда вызывает вопрос". "А вы за кого боретесь, вы кого хотите сюда вернуть – людей или территорию? Если территорию, то зачем вы говорите, что там есть какая-то война? Это не война, тогда это с вашей стороны, если вам нужна территория, это агрессия, только агрессора нужно поменять. Внутренняя агрессия Украины больше, чем та, которую хотят навесить России", - заявил Добкин.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/donbass-1591125328.html

https://ria.ru/20201228/ukraina-1591241409.html

донецкая народная республика

москва

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, михаил добкин, верховная рада украины, москва, минск, оон, в мире