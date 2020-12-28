Бывший мэр Харькова считает, что Киев относится к Донбассу "по-скотски"
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГубернатор Харьковской области Михаил Добкин. 2014 год
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Киев относится к Донбассу "по-скотски", как к чужим людям, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в интервью RT.
"По-скотски. Относятся несправедливо, нечестно, ни по каким законам – ни по человеческим, ни по понятийным, ни по православным – никак не относятся. Это отношение к чужим людям", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, такое поведение "всегда вызывает вопрос". "А вы за кого боретесь, вы кого хотите сюда вернуть – людей или территорию? Если территорию, то зачем вы говорите, что там есть какая-то война? Это не война, тогда это с вашей стороны, если вам нужна территория, это агрессия, только агрессора нужно поменять. Внутренняя агрессия Украины больше, чем та, которую хотят навесить России", - заявил Добкин.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.