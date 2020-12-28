https://ria.ru/20201228/distant-1591167548.html

Глава Минобрнауки объяснил переход на дистант в ряде вузов

Глава Минобрнауки объяснил переход на дистант в ряде вузов

Часть российских вузов уходили на дистанционную форму обучения из-за того, что после заболевания кого-то из преподавателей остальным также приходилось садиться... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T08:11

2020-12-28T08:11

2020-12-28T09:37

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Часть российских вузов уходили на дистанционную форму обучения из-за того, что после заболевания кого-то из преподавателей остальным также приходилось садиться на самоизоляцию и преподавать очно было некому, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Министр также отметил, что, когда тяжела эпидемиологическая ситуация в регионе, где находится вуз, он, как правило переходит, на дистанционную форму и количество заболевших достаточно велико, поскольку университеты связаны с социумом, не находятся "в безвоздушном пространстве".

https://ria.ru/20201228/distant-1591166890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество