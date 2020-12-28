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Глава Минобрнауки объяснил переход на дистант в ряде вузов
Глава Минобрнауки объяснил переход на дистант в ряде вузов
Часть российских вузов уходили на дистанционную форму обучения из-за того, что после заболевания кого-то из преподавателей остальным также приходилось садиться... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:11
2020-12-28T09:37
навигатор абитуриента
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Часть российских вузов уходили на дистанционную форму обучения из-за того, что после заболевания кого-то из преподавателей остальным также приходилось садиться на самоизоляцию и преподавать очно было некому, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Министр также отметил, что, когда тяжела эпидемиологическая ситуация в регионе, где находится вуз, он, как правило переходит, на дистанционную форму и количество заболевших достаточно велико, поскольку университеты связаны с социумом, не находятся "в безвоздушном пространстве".
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество

Глава Минобрнауки объяснил переход на дистант в ряде вузов

08:11 28.12.2020 (обновлено: 09:37 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Часть российских вузов уходили на дистанционную форму обучения из-за того, что после заболевания кого-то из преподавателей остальным также приходилось садиться на самоизоляцию и преподавать очно было некому, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Министр также отметил, что, когда тяжела эпидемиологическая ситуация в регионе, где находится вуз, он, как правило переходит, на дистанционную форму и количество заболевших достаточно велико, поскольку университеты связаны с социумом, не находятся "в безвоздушном пространстве".

"У нас зачастую некоторые университеты закрывались в октябре, ректоры звонили мне, в ноябре, не потому что там вспышки заболевания, а потому что (из-за - ред.) преподавателей, которые заболели, вынуждены были соответственно и студенты, и другие преподаватели уйти на двухнедельный карантин. Столько было (людей на карантине - ред.),... что не кому выходить к студентам, все сидят дома, и можно только дистанционно", - пояснил Фальков журналистам.

Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на удаленном обучении у себя дома - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
08:05
Минобрнауки признало, что качество дистанта ниже традиционного обучения
 
Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - Общество
 
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