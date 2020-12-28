Глава Минобрнауки объяснил переход на дистант в ряде вузов
08:11 28.12.2020 (обновлено: 09:37 28.12.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Часть российских вузов уходили на дистанционную форму обучения из-за того, что после заболевания кого-то из преподавателей остальным также приходилось садиться на самоизоляцию и преподавать очно было некому, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Министр также отметил, что, когда тяжела эпидемиологическая ситуация в регионе, где находится вуз, он, как правило переходит, на дистанционную форму и количество заболевших достаточно велико, поскольку университеты связаны с социумом, не находятся "в безвоздушном пространстве".
"У нас зачастую некоторые университеты закрывались в октябре, ректоры звонили мне, в ноябре, не потому что там вспышки заболевания, а потому что (из-за - ред.) преподавателей, которые заболели, вынуждены были соответственно и студенты, и другие преподаватели уйти на двухнедельный карантин. Столько было (людей на карантине - ред.),... что не кому выходить к студентам, все сидят дома, и можно только дистанционно", - пояснил Фальков журналистам.