https://ria.ru/20201228/distant-1591166890.html
Минобрнауки признало, что качество дистанта ниже традиционного обучения
Минобрнауки признало, что качество дистанта ниже традиционного обучения
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков признал, что в целом по стране качество удаленного обучения хуже, чем качество очного. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:05
2020-12-28T08:05
2020-12-28T13:17
навигатор абитуриента
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков признал, что в целом по стране качество удаленного обучения хуже, чем качество очного."Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", - заявил Фальков журналистам.Министр отметил, что из-за перехода в дистанционную форму обучение не стало заочным. Основное отличие очного обучения от заочного не в занятиях через компьютер, а в количестве часов, которое преподаватель работает со студентом."Технология поменялась, а труд, который вынужден потратить преподаватель, его меньше-то труда не стало", - добавил Фальков.
https://ria.ru/20201226/internet-1590904776.html
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
признал, что в целом по стране качество удаленного обучения хуже, чем качество очного.
"Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", - заявил Фальков журналистам.
Министр отметил, что из-за перехода в дистанционную форму обучение не стало заочным. Основное отличие очного обучения от заочного не в занятиях через компьютер, а в количестве часов, которое преподаватель работает со студентом.
"Технология поменялась, а труд, который вынужден потратить преподаватель, его меньше-то труда не стало", - добавил Фальков.