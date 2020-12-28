https://ria.ru/20201228/distant-1591166890.html

Минобрнауки признало, что качество дистанта ниже традиционного обучения

Минобрнауки признало, что качество дистанта ниже традиционного обучения

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков признал, что в целом по стране качество удаленного обучения хуже, чем качество очного. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T08:05

2020-12-28T08:05

2020-12-28T13:17

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков признал, что в целом по стране качество удаленного обучения хуже, чем качество очного."Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", - заявил Фальков журналистам.Министр отметил, что из-за перехода в дистанционную форму обучение не стало заочным. Основное отличие очного обучения от заочного не в занятиях через компьютер, а в количестве часов, которое преподаватель работает со студентом."Технология поменялась, а труд, который вынужден потратить преподаватель, его меньше-то труда не стало", - добавил Фальков.

https://ria.ru/20201226/internet-1590904776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество