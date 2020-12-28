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Минобрнауки признало, что качество дистанта ниже традиционного обучения
Минобрнауки признало, что качество дистанта ниже традиционного обучения
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков признал, что в целом по стране качество удаленного обучения хуже, чем качество очного. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:05
2020-12-28T13:17
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валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков признал, что в целом по стране качество удаленного обучения хуже, чем качество очного."Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", - заявил Фальков журналистам.Министр отметил, что из-за перехода в дистанционную форму обучение не стало заочным. Основное отличие очного обучения от заочного не в занятиях через компьютер, а в количестве часов, которое преподаватель работает со студентом."Технология поменялась, а труд, который вынужден потратить преподаватель, его меньше-то труда не стало", - добавил Фальков.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество

Минобрнауки признало, что качество дистанта ниже традиционного обучения

08:05 28.12.2020 (обновлено: 13:17 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСтудентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на удаленном обучении у себя дома
Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на удаленном обучении у себя дома - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков признал, что в целом по стране качество удаленного обучения хуже, чем качество очного.
"Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", - заявил Фальков журналистам.
Министр отметил, что из-за перехода в дистанционную форму обучение не стало заочным. Основное отличие очного обучения от заочного не в занятиях через компьютер, а в количестве часов, которое преподаватель работает со студентом.
"Технология поменялась, а труд, который вынужден потратить преподаватель, его меньше-то труда не стало", - добавил Фальков.
Тиктокер Алексей Дудоладов в деревне Станкевичи Называевского района - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - Общество
 
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