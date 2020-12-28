https://ria.ru/20201228/dilofozavr-1591228093.html
Настоящий дилофозавр оказался намного страшнее, чем в кино
Настоящий дилофозавр оказался намного страшнее, чем в кино
Американские палеонтологи воссоздали облик дилофозавра. Оказалось, что он сильно отличается от небольшого хищного динозавра из фильма "Парк юрского периода",... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:43
2020-12-28T14:43
2020-12-28T14:43
наука
палеонтология
динозавры
биология
северная америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/144345/64/1443456413_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_6632d7d3cc9626adab23860e244cc279.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американские палеонтологи воссоздали облик дилофозавра. Оказалось, что он сильно отличается от небольшого хищного динозавра из фильма "Парк юрского периода", прежде всего тем, что он значительно крупнее. Статья опубликована в журнале Scientific American.Внешний вид многих динозавров, представленных в фильме, основан на реконструкциях палеонтологов. Единственным серьезным отходом от научной достоверности ученые считают дилофозавра. Этого динозавра авторы фильма изобразили невысоким, всего лишь 1,2 метра высотой, с кожаным капюшоном вокруг шеи, который раскрывался и вибрировал, как у плащеносной ящерицы. За почти три десятилетия, прошедшие после выхода на экраны культового фильма, исследователи обнаружили много новых ископаемых образцов этого динозавра, а также проанализировали имевшиеся ранее с использованием более совершенных методов.Полученные данные показывают, что настоящий дилофозавр был шесть-семь метров в длину — то есть в два раза больше, чем в кино — с двумя характерными параллельными гребнями из очень тонкой кости на макушке.Не подтвердилось и предположение авторов фильма и книги, которая легла в его основу, что дилофозавр имел кожаные оборки на шее, подобно современным ящерицам-агамидам, обитающим в Австралии и Новой Гвинее, и мог выплевывал смертоносный яд на расстояние до двух метров, чтобы поразить своих жертв. Никаких анатомических доказательств этого палеонтологи не обнаружили.Недавние исследования особенностей черепа выявили крепкие гребни для прикрепления мышц в костях нижней челюсти животного. У современных рептилий эти гребни служат для крепления жевательных мышц. Кости верхней челюсти также оказались значительно массивнее, чем считалось ранее.С крупным черепом и такими сильными челюстями, дилофозавру незачем было плеваться ядовитой слюной. Он был опасным хищником со смертельным укусом и, по словам авторов статьи, "легко бы съел на завтрак свою кинематографическую версию". К тому же он был крупнее многих своих современников. Исследователи отмечают, что большинство динозавров позднего триаса на западе Северной Америки были животными размером с индюка или орла. Его конечности были длиннее и сильнее, чем у других хищных динозавров того времени, таких как аллозавр и цератозавр. Это стало ясно только после детальной реконструкции, потому что раньше ученые думали, что дилофозавр связан с карнозаврами типа аллозавров и стрептоспондилов, поэтому наделяли его свойственными этим динозаврам особенностями строения таза и редуцированными передними конечностями.Ученые также обнаружили, что у дилофозавра, как и у многих ранних динозавров и всех современных птиц, были воздушные карманы дыхательной системы, врастающие в позвонки, которые обеспечивали силу и одновременно облегчали скелет. Эти воздушные мешочки обеспечивали однонаправленный поток воздуха через легкие, при этом весь цикл происходил за один вдох, как у птиц и крокодилов.Такой тип дыхания дает больше кислорода, чем двунаправленная дыхательная система млекопитающих, когда воздух при входе поступает в легкие, а при выдохе выходит из них."Животные, которые дышат однонаправленно, имеют относительно высокий уровень метаболизма и, следовательно, высокий уровень активности, поэтому дилофозавр, вероятно, был быстрым и ловким охотником", — пишут авторы статьи.
https://ria.ru/20200902/dinozavry-1576629326.html
https://ria.ru/20201215/dinozavr-1589361902.html
северная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/144345/64/1443456413_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_480a987c0e83c76708c9498a9989b983.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палеонтология, динозавры, биология, северная америка
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Американские палеонтологи воссоздали облик дилофозавра. Оказалось, что он сильно отличается от небольшого хищного динозавра из фильма "Парк юрского периода", прежде всего тем, что он значительно крупнее. Статья опубликована
в журнале Scientific American.
Внешний вид многих динозавров, представленных в фильме, основан на реконструкциях палеонтологов. Единственным серьезным отходом от научной достоверности ученые считают дилофозавра.
Этого динозавра авторы фильма изобразили невысоким, всего лишь 1,2 метра высотой, с кожаным капюшоном вокруг шеи, который раскрывался и вибрировал, как у плащеносной ящерицы.
За почти три десятилетия, прошедшие после выхода на экраны культового фильма, исследователи обнаружили много новых ископаемых образцов этого динозавра, а также проанализировали имевшиеся ранее с использованием более совершенных методов.
Полученные данные показывают, что настоящий дилофозавр был шесть-семь метров в длину — то есть в два раза больше, чем в кино — с двумя характерными параллельными гребнями из очень тонкой кости на макушке.
Не подтвердилось и предположение авторов фильма и книги, которая легла в его основу, что дилофозавр имел кожаные оборки на шее, подобно современным ящерицам-агамидам, обитающим в Австралии
и Новой Гвинее, и мог выплевывал смертоносный яд на расстояние до двух метров, чтобы поразить своих жертв. Никаких анатомических доказательств этого палеонтологи не обнаружили.
Недавние исследования особенностей черепа выявили крепкие гребни для прикрепления мышц в костях нижней челюсти животного. У современных рептилий эти гребни служат для крепления жевательных мышц. Кости верхней челюсти также оказались значительно массивнее, чем считалось ранее.
С крупным черепом и такими сильными челюстями, дилофозавру незачем было плеваться ядовитой слюной. Он был опасным хищником со смертельным укусом и, по словам авторов статьи, "легко бы съел на завтрак свою кинематографическую версию". К тому же он был крупнее многих своих современников. Исследователи отмечают, что большинство динозавров позднего триаса на западе Северной Америки
были животными размером с индюка или орла.
Его конечности были длиннее и сильнее, чем у других хищных динозавров того времени, таких как аллозавр и цератозавр. Это стало ясно только после детальной реконструкции, потому что раньше ученые думали, что дилофозавр связан с карнозаврами типа аллозавров и стрептоспондилов, поэтому наделяли его свойственными этим динозаврам особенностями строения таза и редуцированными передними конечностями.
Ученые также обнаружили, что у дилофозавра, как и у многих ранних динозавров и всех современных птиц, были воздушные карманы дыхательной системы, врастающие в позвонки, которые обеспечивали силу и одновременно облегчали скелет. Эти воздушные мешочки обеспечивали однонаправленный поток воздуха через легкие, при этом весь цикл происходил за один вдох, как у птиц и крокодилов.
Такой тип дыхания дает больше кислорода, чем двунаправленная дыхательная система млекопитающих, когда воздух при входе поступает в легкие, а при выдохе выходит из них.
"Животные, которые дышат однонаправленно, имеют относительно высокий уровень метаболизма и, следовательно, высокий уровень активности, поэтому дилофозавр, вероятно, был быстрым и ловким охотником", — пишут авторы статьи.