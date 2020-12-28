https://ria.ru/20201228/dieta-1591179579.html
Диетологи назвали самые калорийные блюда новогоднего стола
Диетологи назвали самые калорийные блюда новогоднего стола
Опрошенные РИА Новости врачи перечислили самые калорийные блюда на новогоднем столе, среди которых — заправленные майонезом салаты, жареная картошка и колбасные РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:18
2020-12-28T10:18
2020-12-28T12:16
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости врачи перечислили самые калорийные блюда на новогоднем столе, среди которых — заправленные майонезом салаты, жареная картошка и колбасные нарезки.К самым калорийным угощениям и деликатесам также отнесли кондитерские изделия, конфеты, а также некоторые сорта шоколада, жареную пищу и сладкую газировку. Что касается алкогольных напитков, то здесь все зависит от крепости: как отметил Асанов, наиболее калорийны водка, коньяк и виски.По мнению врача-диетолога Инны Пичугиной, блюда с высокой энергетической ценностью можно заменить более полезными и не менее украшающими новогодний стол продуктами и угощениями."Вместо тортов, конфет и пирожных украсьте стол фруктами. Состав традиционного оливье можно заменить другими, более полезными продуктами, например, вареной грудкой и отварными овощами. Чаще пользуйтесь мультиваркой. Калорийность майонеза можно сбить, добавив в него несладкий йогурт или десятипроцентную сметану", — объяснила специалист.Избежать набора лишних килограммов помогут тушеное мясо, курица или запеченная индейка, а заливное из рыбы притупляет чувство голода. Вместо сладкой газировки лучше подавать минеральную воду с лимоном, а крепкий алкоголь врач рекомендовала заменить игристым шампанским брют или сухим вином."Но не больше одного-трех бокалов, а то можно потерять бдительность, и начать есть с новогоднего стола все подряд, без разбора и в огромных количествах. Тогда уж набора веса точно не избежать", — добавила диетолог.Поддержала своих коллегии врач-диетолог Елена Тихомирова: по ее словам, все позиции на новогоднем столе калорийны, поскольку содержат богатые углеводами жирные соусы и заправки. "Традиционные блюда — оливье, селедка под шубой, мимоза — все эти салаты безумно калорийны. Еще нужно помнить, что самый высококалорийный напиток на новогоднем столе — сок", — сказала Тихомирова. Она также согласилась, что вместо пакетированных и свежевыжатых соков, безалкогольных шипучих напитков, коктейлей, сладких ликеров, кваса, компотов и морсов лучше пить простую минеральную воду."И старайтесь есть как можно больше овощей: можно сделать нарезки и каждое высококалорийное блюдо заедать двумя ложками этих овощей. Они быстро наполнят желудок и не дадут объесться", — подытожила диетолог.
https://ria.ru/20201228/ryba-1591167043.html
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россия, новый год, общество
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости врачи перечислили самые калорийные блюда на новогоднем столе, среди которых — заправленные майонезом салаты, жареная картошка и колбасные нарезки.
"Главный виновник калорийности — майонез. Любое блюдо, в которое добавляется майонез, по умолчанию становится очень калорийным. Таким образом, в линейку яств с зашкаливающим значением сытности попадают практически все праздничные салаты. С виду безобидная колбасная нарезка, даже если лакомиться ею без хлеба, картошка также кроют в себе внушительный запас калорий", — рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.
К самым калорийным угощениям и деликатесам также отнесли кондитерские изделия, конфеты, а также некоторые сорта шоколада, жареную пищу и сладкую газировку. Что касается алкогольных напитков, то здесь все зависит от крепости: как отметил Асанов, наиболее калорийны водка, коньяк и виски.
По мнению врача-диетолога Инны Пичугиной, блюда с высокой энергетической ценностью можно заменить более полезными и не менее украшающими новогодний стол продуктами и угощениями.
"Вместо тортов, конфет и пирожных украсьте стол фруктами. Состав традиционного оливье можно заменить другими, более полезными продуктами, например, вареной грудкой и отварными овощами. Чаще пользуйтесь мультиваркой. Калорийность майонеза можно сбить, добавив в него несладкий йогурт или десятипроцентную сметану", — объяснила специалист.
Избежать набора лишних килограммов помогут тушеное мясо, курица или запеченная индейка, а заливное из рыбы притупляет чувство голода. Вместо сладкой газировки лучше подавать минеральную воду с лимоном, а крепкий алкоголь врач рекомендовала заменить игристым шампанским брют или сухим вином.
"Но не больше одного-трех бокалов, а то можно потерять бдительность, и начать есть с новогоднего стола все подряд, без разбора и в огромных количествах. Тогда уж набора веса точно не избежать", — добавила диетолог.
Поддержала своих коллегии врач-диетолог Елена Тихомирова: по ее словам, все позиции на новогоднем столе калорийны, поскольку содержат богатые углеводами жирные соусы и заправки.
"Традиционные блюда — оливье, селедка под шубой, мимоза — все эти салаты безумно калорийны. Еще нужно помнить, что самый высококалорийный напиток на новогоднем столе — сок", — сказала Тихомирова. Она также согласилась, что вместо пакетированных и свежевыжатых соков, безалкогольных шипучих напитков, коктейлей, сладких ликеров, кваса, компотов и морсов лучше пить простую минеральную воду.
"И старайтесь есть как можно больше овощей: можно сделать нарезки и каждое высококалорийное блюдо заедать двумя ложками этих овощей. Они быстро наполнят желудок и не дадут объесться", — подытожила диетолог.