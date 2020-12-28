https://ria.ru/20201228/dengi-1591199679.html

Набиуллина объяснила, почему выступает против "вертолетных" денег

Набиуллина объяснила, почему выступает против "вертолетных" денег

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает прямые бюджетные выплаты гражданам в сложной экономической ситуации, но такую поддержку не... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:19

2020-12-28T12:19

2020-12-28T15:28

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает прямые бюджетные выплаты гражданам в сложной экономической ситуации, но такую поддержку не следует путать с "вертолетными" деньгами.В конце апреля глава регулятора поясняла, что понимает под этим термином печатание денег и раздачу их населению. По ее словам, это может привести к сильной инфляции, которая обесценит данные выплаты ростом цен.

https://ria.ru/20200506/1571003122.html

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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика