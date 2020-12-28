Набиуллина объяснила, почему выступает против "вертолетных" денег
12:19 28.12.2020 (обновлено: 15:28 28.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает прямые бюджетные выплаты гражданам в сложной экономической ситуации, но такую поддержку не следует путать с "вертолетными" деньгами.
"Вот в таких условиях, конечно, помощь людям надо оказывать. "Вертолетные" деньги — это вообще способ проведения денежной политики, это когда у вас ставки уже низкие и вы не знаете, как экономике дать деньги, чтобы она их использовала, и тогда вот возникает эта тема "вертолетных" денег", — сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.
В конце апреля глава регулятора поясняла, что понимает под этим термином печатание денег и раздачу их населению. По ее словам, это может привести к сильной инфляции, которая обесценит данные выплаты ростом цен.