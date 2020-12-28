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Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
Наличные деньги – теперь не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, они становятся настоящим рассадником микробов, РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T06:25
2020-12-28T06:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Наличные деньги – теперь не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, они становятся настоящим рассадником микробов, однако опрошенные РИА Новости специалисты считают, что способ убить вирус на купюрах все же есть – достаточно оставить их на несколько часов на балконе при температуре ниже нуля.Она отметила, что вирусы гриппа и коронавирус обычно дольше живут на твердых поверхностях и в теплой влажной среде.Наиболее оптимальная температура для коронавируса колеблется в пределах от 4 до 10 градусов тепла, пояснила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.Отвечая на вопрос, как долго коронавирус может жить на бумажных купюрах, вирусолог отметила, что "на деньгах он сохраняется, если на них чихнуть", но при этом если любые предметы – не важно, деньги это, упаковка, или даже яблоко – "будучи загрязненными полежали несколько часов в сухом, хорошо проветриваемом, холодном месте, то количество вируса резко уменьшается и инфицирующая доза становится меньше, и в итоге вирус гибнет".Аналогичного мнения придерживается и доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. "Долго не может задерживаться, он гибнет", - пояснил врач.По мнению Жемчугова, дарить наличные деньги в период пандемии достаточно безопасно, но делать это нужно правильно, соблюдая определенные условия. Коронавирус очень чувствителен к холоду, отметил иммунолог, поэтому даже минимальный минус способен убить его в течение часа, а если мороз будет около 10 градусов, то для устранения вируса хватит минуты.С позицией коллег согласен и врач-инфекционист Ирина Шилкина. "Коронавирус на деньгах, так же как и на любом другом предмете, долго не задерживается и со временем теряет свои свойства", - сказала она.В целом же, считает Шилкина, деньги – это не лучший новогодний подарок. Но если кто-то серьезно в них нуждается, то можно сделать перевод по карте. "Я не считаю, что надо дарить деньги. Лучше подарить какой-нибудь сертификат, оплатить ресторан, баню, фитнес-клуб", - заключила врач. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год

06:25 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Наличные деньги – теперь не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, они становятся настоящим рассадником микробов, однако опрошенные РИА Новости специалисты считают, что способ убить вирус на купюрах все же есть – достаточно оставить их на несколько часов на балконе при температуре ниже нуля.
"Поверхности, к которым мы прикасаемся каждый день, - потенциальные орудия переноса инфекций. Так что старые добрые наличные деньги в конверте теперь не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, становятся настоящим рассадником микробов", - сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
Она отметила, что вирусы гриппа и коронавирус обычно дольше живут на твердых поверхностях и в теплой влажной среде.
Наиболее оптимальная температура для коронавируса колеблется в пределах от 4 до 10 градусов тепла, пояснила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
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"Коронавирус живет там, где влажно и умеренная температура – жару он не любит. Ему будет намного лучше в местах, где нет сквозняка и вентиляции. На поверхностях, которые обработали дезинфицирующими средствами, он просто погибнет", - пояснила Малинникова.
Отвечая на вопрос, как долго коронавирус может жить на бумажных купюрах, вирусолог отметила, что "на деньгах он сохраняется, если на них чихнуть", но при этом если любые предметы – не важно, деньги это, упаковка, или даже яблоко – "будучи загрязненными полежали несколько часов в сухом, хорошо проветриваемом, холодном месте, то количество вируса резко уменьшается и инфицирующая доза становится меньше, и в итоге вирус гибнет".
Аналогичного мнения придерживается и доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. "Долго не может задерживаться, он гибнет", - пояснил врач.
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По мнению Жемчугова, дарить наличные деньги в период пандемии достаточно безопасно, но делать это нужно правильно, соблюдая определенные условия. Коронавирус очень чувствителен к холоду, отметил иммунолог, поэтому даже минимальный минус способен убить его в течение часа, а если мороз будет около 10 градусов, то для устранения вируса хватит минуты.
"Если купюры, можно вынести на балкон, придавить камешком, а утром это точно будет безопасно. Главное, чтобы ветром не сдуло и подарок не перешел кому-то по наследству", - сказал Жемчугов.
С позицией коллег согласен и врач-инфекционист Ирина Шилкина. "Коронавирус на деньгах, так же как и на любом другом предмете, долго не задерживается и со временем теряет свои свойства", - сказала она.
В целом же, считает Шилкина, деньги – это не лучший новогодний подарок. Но если кто-то серьезно в них нуждается, то можно сделать перевод по карте. "Я не считаю, что надо дарить деньги. Лучше подарить какой-нибудь сертификат, оплатить ресторан, баню, фитнес-клуб", - заключила врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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