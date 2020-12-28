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Пьяного жителя Камчатки во Владивостоке сняли с авиарейса в Москву
Пьяного жителя Камчатки во Владивостоке сняли с авиарейса в Москву
Полицейские в аэропорту Владивостока сняли с авиарейса в Москву жителя Камчатки, который пьяным сел на самолет и мешал другим пассажирам, сообщает управление на РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T03:53
2020-12-28T03:53
москва
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Полицейские в аэропорту Владивостока сняли с авиарейса в Москву жителя Камчатки, который пьяным сел на самолет и мешал другим пассажирам, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету по маршруту "Владивосток-Москва", находится пьяный пассажир.От медицинского освидетельствования пассажир отказался. На него составили протокол по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Мужчине грозит до 15 суток административного ареста.
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москва, владивосток, происшествия

Пьяного жителя Камчатки во Владивостоке сняли с авиарейса в Москву

03:53 28.12.2020
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Полицейские в аэропорту Владивостока сняли с авиарейса в Москву жителя Камчатки, который пьяным сел на самолет и мешал другим пассажирам, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету по маршруту "Владивосток-Москва", находится пьяный пассажир.
"Стражи правопорядка прибыли на борт самолета, задержали и доставили 50-летнего жителя Петропавловск-Камчатского городского округа в дежурную часть отдела полиции в аэропорту Владивостока. Установлено, что мужчина находился на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения и своим поведением мешал рядом сидящим пассажирам, в связи с чем командиром экипажа было принято решение об отстранении нарушителя от перелета", - говорится в сообщении.
От медицинского освидетельствования пассажир отказался. На него составили протокол по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Мужчине грозит до 15 суток административного ареста.
Кадр видео, опубликованного Кириллом Емельяновым - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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