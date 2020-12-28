https://ria.ru/20201228/deboshir-1591161093.html

Пьяного жителя Камчатки во Владивостоке сняли с авиарейса в Москву

Пьяного жителя Камчатки во Владивостоке сняли с авиарейса в Москву

Полицейские в аэропорту Владивостока сняли с авиарейса в Москву жителя Камчатки, который пьяным сел на самолет и мешал другим пассажирам, сообщает управление на РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T03:53

2020-12-28T03:53

2020-12-28T03:53

москва

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Полицейские в аэропорту Владивостока сняли с авиарейса в Москву жителя Камчатки, который пьяным сел на самолет и мешал другим пассажирам, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету по маршруту "Владивосток-Москва", находится пьяный пассажир.От медицинского освидетельствования пассажир отказался. На него составили протокол по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Мужчине грозит до 15 суток административного ареста.

https://ria.ru/20201208/deboshir-1588250596.html

москва

владивосток

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, владивосток, происшествия