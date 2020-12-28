https://ria.ru/20201228/darya-1591244319.html
Значение имени Дарья: характер, история, святые покровители
Значение имени Дарья: характер, история, святые покровители
Дарья — одно из самых популярных российских женских имен. Что означает имя Даша и каков характер его обладательниц — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:19
2020-12-28T16:19
2020-12-28T16:19
традиции
общество
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Дарья — одно из самых популярных российских женских имен. Что означает имя Даша и каков характер его обладательниц — в материале РИА Новости.История имениЕсть несколько мнений по поводу происхождения имени Дарья. Согласно одному из них, женское имя возникло от мужского Дарий, которое использовали в Древней Персии. Дарий же, по распространенной версии, имеет древнегреческие корни и происходит от слова Дарэйос, которое с греческого переводится как "победитель".Некоторые считают, что имена Дарья или Дария возникли от славянских Дарина, Дарена, Дарьяна. Они переводятся как "дар", "подарок", "дарованная".Согласно третьей версии, Дарья — это сокращенная форма имени Дорофея. Частотность имениВ XVIII веке имя Дарья употребляли во всех сословиях, но в основном в крестьянстве и купечестве. А вот в течение XIX века оно приобрело выраженную социальную специфичность — стало преимущественно крестьянским.После Октябрьской революции имя практически вышло из употребления, в первые десятилетия советской власти считалось "пошлым", "мещанским". Интерес в имени Дарья снова стал расти в 1970-е годы, в результате чего частотность имени в Ленинграде в 1980-е годы составила уже 2,2 процента.В 2000-е имя стало одним из наиболее востребованных. В 2005 году в Москве оно занимало 4-е место в рейтинге популярности с частотностью 5 процентов, а в 2006-2008 годах — 3 место. С 2016 года имя Дарья стабильно входит в десятку самых популярных женских имен в России.ИмениныВ православных святцах Дарью называют Дарией. День ангела и небесного покровителя празднуется 14 марта, 1 апреля, 4 апреля, 5 июня, 17 августа, 18 августа.Не стоит путать день ангела и день небесного покровителя. Первый — это день крещения, когда человеку приставляется ангел-хранитель. Второй — день памяти святого, чье имя носит христианин.Покровителями женщин с именем Дарья считаются Дария Зайцева (преподобномученица), Дария Римская (великомученица), Дария (мученица), Праведная Дария, а также Дарии Тимагина и Улыбина (новомученицы).Святые в РоссииРусская святая по имени Дарья — монахиня Зайцева 1870 года рождения, служившая в Борисоглебском монастыре до его закрытия в 1928 году. В 1934-м ее избрали старостой Знаменской церкви в селе Холмы в Московской области. Вопреки запрету властей, женщина продавала крещенскую воду и лампадное масло. На нее поступил донос, и за распространение религиозных взглядов Дарью арестовали и закрыли в Таганской тюрьме. 14 марта 1938 года верующая была расстреляна на Бутовском полигоне.В XX веке за веру в Христа пострадали две мученицы, поминаемые в один день — 18 августа. Девушки родились в конце 70-х годов XIX века, были послушницами у подвижницы мученицы Евдокии Шейковой, которая жила в селе Пуза Ардатовского уезда Нижегородской губернии (ныне село Суворово Дивеевского района).Вместе с наставницей девушки были приговорены 18 августа 1919 года и расстреляны в тот же день карательным отрядом по доносу об укрывательстве дезертира и агитации против Красной армии.Значение имени ДарьяС греческого языка имя Дарья переводится как "сильная, побеждающая, владеющая богатствами и огнем". С древнеперсидского — "победительница". Существуют еще несколько значений имени Дарья — "делающая, отстаивающая добро", "отличающаяся хорошим поведением", "добронравная", "хранящая благо",К достоинствам и положительным чертам девушек по имени Дарья часто относят доброту и щедрость, развитое воображение и интуицию, трудолюбие, активность и деятельность. При этом носителям имени приписывают проблемы с общением — якобы они плохо относятся к критике в свой адрес. Кроме того, женщины с именем Дарья, по распространенному мнению, медлительны и не любят суету. Также они могут быть излишне упрямы, свободолюбивы, а порой безжалостны и властны, считая проявление таких качеств нормой.Принято считать, что Дарья довольно влюбчива и часто попадает во всякие острые ситуации. А вот мужа чаще всего выбирает одного и на всю жизнь.Сокращенное имя ДарьяРодные и друзья часто сокращают имя Дарья до Даши или Дашки. Реже используются такие короткие варианты как Даря, Дара, Даня.Уменьшительно-ласкательные именаПомимо сокращений, для Дарьи народом придумано множество уменьшительно-ласкательных имен: Дашуха, Дареха, Дарюха, Дашура, Дашута, Дашуня, Дашуля, Дарьюшка, Даренька, Дарюша, Дарюня, Данечка, а также более распространенные Дашенька и Дашечка.
https://ria.ru/20201118/imena-1585135170.html
https://ria.ru/20110407/362003150.html
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традиции, общество
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Дарья — одно из самых популярных российских женских имен. Что означает имя Даша и каков характер его обладательниц — в материале РИА Новости.
История имени
Есть несколько мнений по поводу происхождения имени Дарья. Согласно одному из них, женское имя возникло от мужского Дарий, которое использовали в Древней Персии. Дарий же, по распространенной версии, имеет древнегреческие корни и происходит от слова Дарэйос, которое с греческого переводится как "победитель".
Некоторые считают, что имена Дарья или Дария возникли от славянских Дарина, Дарена, Дарьяна. Они переводятся как "дар", "подарок", "дарованная".
Согласно третьей версии, Дарья — это сокращенная форма имени Дорофея.
Частотность имени
В XVIII веке имя Дарья употребляли во всех сословиях, но в основном в крестьянстве и купечестве. А вот в течение XIX века оно приобрело выраженную социальную специфичность — стало преимущественно крестьянским.
После Октябрьской революции имя практически вышло из употребления, в первые десятилетия советской власти считалось "пошлым", "мещанским". Интерес в имени Дарья снова стал расти в 1970-е годы, в результате чего частотность имени в Ленинграде
в 1980-е годы составила уже 2,2 процента.
В 2000-е имя стало одним из наиболее востребованных. В 2005 году в Москве
оно занимало 4-е место в рейтинге популярности с частотностью 5 процентов, а в 2006-2008 годах — 3 место. С 2016 года имя Дарья стабильно входит в десятку самых популярных женских имен в России.
Именины
В православных святцах Дарью называют Дарией. День ангела и небесного покровителя празднуется 14 марта, 1 апреля, 4 апреля, 5 июня, 17 августа, 18 августа.
Не стоит путать день ангела и день небесного покровителя. Первый — это день крещения, когда человеку приставляется ангел-хранитель. Второй — день памяти святого, чье имя носит христианин.
Покровителями женщин с именем Дарья считаются Дария Зайцева (преподобномученица), Дария Римская (великомученица), Дария (мученица), Праведная Дария, а также Дарии Тимагина и Улыбина (новомученицы).
Святые в России
Русская святая по имени Дарья — монахиня Зайцева 1870 года рождения, служившая в Борисоглебском монастыре до его закрытия в 1928 году. В 1934-м ее избрали старостой Знаменской церкви в селе Холмы в Московской области
. Вопреки запрету властей, женщина продавала крещенскую воду и лампадное масло. На нее поступил донос, и за распространение религиозных взглядов Дарью арестовали и закрыли в Таганской тюрьме. 14 марта 1938 года верующая была расстреляна на Бутовском полигоне.
В XX веке за веру в Христа пострадали две мученицы, поминаемые в один день — 18 августа. Девушки родились в конце 70-х годов XIX века, были послушницами у подвижницы мученицы Евдокии Шейковой, которая жила в селе Пуза Ардатовского уезда Нижегородской губернии (ныне село Суворово Дивеевского района).
Вместе с наставницей девушки были приговорены 18 августа 1919 года и расстреляны в тот же день карательным отрядом по доносу об укрывательстве дезертира и агитации против Красной армии.
Значение имени Дарья
С греческого языка имя Дарья переводится как "сильная, побеждающая, владеющая богатствами и огнем". С древнеперсидского — "победительница". Существуют еще несколько значений имени Дарья — "делающая, отстаивающая добро", "отличающаяся хорошим поведением", "добронравная", "хранящая благо",
К достоинствам и положительным чертам девушек по имени Дарья часто относят доброту и щедрость, развитое воображение и интуицию, трудолюбие, активность и деятельность. При этом носителям имени приписывают проблемы с общением — якобы они плохо относятся к критике в свой адрес. Кроме того, женщины с именем Дарья, по распространенному мнению, медлительны и не любят суету. Также они могут быть излишне упрямы, свободолюбивы, а порой безжалостны и властны, считая проявление таких качеств нормой.
Принято считать, что Дарья довольно влюбчива и часто попадает во всякие острые ситуации. А вот мужа чаще всего выбирает одного и на всю жизнь.
Сокращенное имя Дарья
Родные и друзья часто сокращают имя Дарья до Даши или Дашки. Реже используются такие короткие варианты как Даря, Дара, Даня.
Уменьшительно-ласкательные имена
Помимо сокращений, для Дарьи народом придумано множество уменьшительно-ласкательных имен: Дашуха, Дареха, Дарюха, Дашура, Дашута, Дашуня, Дашуля, Дарьюшка, Даренька, Дарюша, Дарюня, Данечка, а также более распространенные Дашенька и Дашечка.