https://ria.ru/20201228/chp-1591213998.html

К месту ЧП в Баренцевом море прибыли еще четыре судна

К месту ЧП в Баренцевом море прибыли еще четыре судна

Еще четыре судна рыболовецкого колхоза прибыли в район затопления судна "Онега" в Баренцевом море, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:26

2020-12-28T13:26

2020-12-28T13:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

происшествия

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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Еще четыре судна рыболовецкого колхоза прибыли в район затопления судна "Онега" в Баренцевом море, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления МЧС Архангельской области Александр Бахтин."Экипаж был 19 человек. Рядом находилось рыболовецкое судно, которое сумело спасти двоих человек. Тела остальных пока не найдены. К месту еще прибыли четыре судна, которые будут осуществлять поисковые работы. Они уже на месте - это суда рыболовецкого колхоза. Буквально последние два прибыли туда в 12 часов дня", - сказал Бахтин.Он добавил, что информация о найденном погибшем моряке с "Онеги" пока не подтверждена, она ошибочная.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

https://ria.ru/20201228/onega-1591199220.html

архангельская область

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, происшествия