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К месту ЧП в Баренцевом море прибыли еще четыре судна
К месту ЧП в Баренцевом море прибыли еще четыре судна
Еще четыре судна рыболовецкого колхоза прибыли в район затопления судна "Онега" в Баренцевом море, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:26
2020-12-28T13:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
происшествия
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Еще четыре судна рыболовецкого колхоза прибыли в район затопления судна "Онега" в Баренцевом море, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления МЧС Архангельской области Александр Бахтин."Экипаж был 19 человек. Рядом находилось рыболовецкое судно, которое сумело спасти двоих человек. Тела остальных пока не найдены. К месту еще прибыли четыре судна, которые будут осуществлять поисковые работы. Они уже на месте - это суда рыболовецкого колхоза. Буквально последние два прибыли туда в 12 часов дня", - сказал Бахтин.Он добавил, что информация о найденном погибшем моряке с "Онеги" пока не подтверждена, она ошибочная.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
https://ria.ru/20201228/onega-1591199220.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, происшествия

К месту ЧП в Баренцевом море прибыли еще четыре судна

13:26 28.12.2020 (обновлено: 13:34 28.12.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Еще четыре судна рыболовецкого колхоза прибыли в район затопления судна "Онега" в Баренцевом море, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления МЧС Архангельской области Александр Бахтин.
"Экипаж был 19 человек. Рядом находилось рыболовецкое судно, которое сумело спасти двоих человек. Тела остальных пока не найдены. К месту еще прибыли четыре судна, которые будут осуществлять поисковые работы. Они уже на месте - это суда рыболовецкого колхоза. Буквально последние два прибыли туда в 12 часов дня", - сказал Бахтин.
Он добавил, что информация о найденном погибшем моряке с "Онеги" пока не подтверждена, она ошибочная.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
12:15
Бывший капитан "Онеги" назвал свою версию трагедии в Баренцевом море
Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьКрушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореПроисшествия
 
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