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На затонувшем в Баренцевом море судне сработал спасательный буй
На затонувшем в Баренцевом море судне сработал спасательный буй
Спасательные службы получили информацию о затоплении судна в Баренцевом море благодаря срабатыванию спасательного буя, сообщает пресс-служба СУ на транспорте... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:00
2020-12-28T10:00
2020-12-28T10:00
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Спасательные службы получили информацию о затоплении судна в Баренцевом море благодаря срабатыванию спасательного буя, сообщает пресс-служба СУ на транспорте СК."По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу", - говорится в сообщении.По предварительной информации ведомства, утром 28 декабря в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна "Онега". В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, следственный комитет россии (ск рф), происшествия