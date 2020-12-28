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На затонувшем в Баренцевом море судне сработал спасательный буй

На затонувшем в Баренцевом море судне сработал спасательный буй

Спасательные службы получили информацию о затоплении судна в Баренцевом море благодаря срабатыванию спасательного буя, сообщает пресс-служба СУ на транспорте... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:00

2020-12-28T10:00

2020-12-28T10:00

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Спасательные службы получили информацию о затоплении судна в Баренцевом море благодаря срабатыванию спасательного буя, сообщает пресс-служба СУ на транспорте СК."По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу", - говорится в сообщении.По предварительной информации ведомства, утром 28 декабря в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна "Онега". В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

https://ria.ru/20201228/prokuratura-1591171222.html

баренцево море

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, следственный комитет россии (ск рф), происшествия