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Новое оружие России
https://ria.ru/20201228/bulava-1591212515.html
Вице-премьер Борисов оценил запуск ракеты "Булава"
Вице-премьер Борисов оценил запуск ракеты "Булава"
Залповый пуск баллистической ракеты "Булава", состоявшийся в 2020 году, снял все вопросы насчет боеготовности этого оружия для подлодок нового поколения, заявил РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:19
2020-12-28T13:19
новое оружие россии
юрий борисов (вице-премьер)
подводные лодки проекта 955 "борей"
булава (ракета)
безопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Залповый пуск баллистической ракеты "Булава", состоявшийся в 2020 году, снял все вопросы насчет боеготовности этого оружия для подлодок нового поколения, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Я бы еще добавил (к итогам 2020 года – ред.) успешный пуск - залп "Булавы", который, собственно, снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты, и сегодня фактически это основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения", - сказал Борисов в эфире канала "Россия 24".Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" 12 декабря впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет "Булава", стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из Охотского моря.
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юрий борисов (вице-премьер), подводные лодки проекта 955 "борей", булава (ракета), безопасность

Вице-премьер Борисов оценил запуск ракеты "Булава"

13:19 28.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флотаПуск баллистической ракеты "Булава" в Баренцевом море
Пуск баллистической ракеты Булава в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Залповый пуск баллистической ракеты "Булава", состоявшийся в 2020 году, снял все вопросы насчет боеготовности этого оружия для подлодок нового поколения, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Я бы еще добавил (к итогам 2020 года – ред.) успешный пуск - залп "Булавы", который, собственно, снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты, и сегодня фактически это основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения", - сказал Борисов в эфире канала "Россия 24".
Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" 12 декабря впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет "Булава", стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из Охотского моря.
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Новое оружие РоссииЮрий Борисов (вице-премьер)Подводные лодки проекта 955 "Борей"Булава (ракета)Безопасность
 
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