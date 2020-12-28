https://ria.ru/20201228/bulava-1591212515.html

Вице-премьер Борисов оценил запуск ракеты "Булава"

Вице-премьер Борисов оценил запуск ракеты "Булава"

Залповый пуск баллистической ракеты "Булава", состоявшийся в 2020 году, снял все вопросы насчет боеготовности этого оружия для подлодок нового поколения, заявил РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:19

2020-12-28T13:19

2020-12-28T13:19

новое оружие россии

юрий борисов (вице-премьер)

подводные лодки проекта 955 "борей"

булава (ракета)

безопасность

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Залповый пуск баллистической ракеты "Булава", состоявшийся в 2020 году, снял все вопросы насчет боеготовности этого оружия для подлодок нового поколения, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Я бы еще добавил (к итогам 2020 года – ред.) успешный пуск - залп "Булавы", который, собственно, снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты, и сегодня фактически это основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения", - сказал Борисов в эфире канала "Россия 24".Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" 12 декабря впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет "Булава", стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из Охотского моря.

https://ria.ru/20201228/tomagavki-1590977911.html

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юрий борисов (вице-премьер), подводные лодки проекта 955 "борей", булава (ракета), безопасность