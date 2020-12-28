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Постпреды стран ЕС одобрили временное применения соглашения по Brexit
Постпреды стран ЕС одобрили временное применения соглашения по Brexit
Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил в понедельник реализацию торгового соглашения с Великобританией с 1 января будущего года, сообщил... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:41
2020-12-28T15:14
в мире
brexit
евросоюз
великобритания
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил в понедельник реализацию торгового соглашения с Великобританией с 1 января будущего года, сообщил официальный представитель комитета Себастьян Фишер."Постпреды единогласно одобрили временное применение Соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией с 1 января 2021 года", - написал Фишер в Twitter.Он добавил, что формальное одобрение этого решения ожидается во вторник после получения письменного подтверждения со стороны всех государств ЕС.В четверг представители Британии и Европейской комиссии спустя месяцы непростых переговоров достигли соглашения о будущем сотрудничестве, в том числе и о торговле. Соглашение требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/london-1590823411.html
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в мире, brexit, евросоюз, великобритания

Постпреды стран ЕС одобрили временное применения соглашения по Brexit

14:41 28.12.2020 (обновлено: 15:14 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании и Евросоюза в здании Европарламента в Брюсселе
Флаги Великобритании и Евросоюза в здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил в понедельник реализацию торгового соглашения с Великобританией с 1 января будущего года, сообщил официальный представитель комитета Себастьян Фишер.
"Постпреды единогласно одобрили временное применение Соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией с 1 января 2021 года", - написал Фишер в Twitter.
Он добавил, что формальное одобрение этого решения ожидается во вторник после получения письменного подтверждения со стороны всех государств ЕС.
В четверг представители Британии и Европейской комиссии спустя месяцы непростых переговоров достигли соглашения о будущем сотрудничестве, в том числе и о торговле. Соглашение требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента.
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