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Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти
Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти
Политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации, заявил избранный президент США Джо Байден в понедельник. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T23:37
2020-12-28T23:37
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации, заявил избранный президент США Джо Байден в понедельник."В некоторых ведомствах нам шли навстречу… но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия", - сказал Байден по итогам первого полученного им брифинга по национальной безопасности в качестве избранного президента США.По его словам, правда в том, что многие ведомства, имеющие первостепенное значение для безопасности, "понесли серьезный урон" за время действующей администрации. Избранный президент отметил упадок в отношении "персонала, возможностей и нравственности".
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министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти

23:37 28.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации, заявил избранный президент США Джо Байден в понедельник.
"В некоторых ведомствах нам шли навстречу… но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия", - сказал Байден по итогам первого полученного им брифинга по национальной безопасности в качестве избранного президента США.
По его словам, правда в том, что многие ведомства, имеющие первостепенное значение для безопасности, "понесли серьезный урон" за время действующей администрации. Избранный президент отметил упадок в отношении "персонала, возможностей и нравственности".
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