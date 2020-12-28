https://ria.ru/20201228/bayden-1591313413.html
Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти
Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти
Политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации, заявил избранный президент США Джо Байден в понедельник. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T23:37
2020-12-28T23:37
2020-12-28T23:37
министерство обороны сша
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации, заявил избранный президент США Джо Байден в понедельник."В некоторых ведомствах нам шли навстречу… но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия", - сказал Байден по итогам первого полученного им брифинга по национальной безопасности в качестве избранного президента США.По его словам, правда в том, что многие ведомства, имеющие первостепенное значение для безопасности, "понесли серьезный урон" за время действующей администрации. Избранный президент отметил упадок в отношении "персонала, возможностей и нравственности".
https://ria.ru/20201226/tramp-1591067249.html
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