https://ria.ru/20201228/bayden-1591313413.html

Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти

Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти

Политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации, заявил избранный президент США Джо Байден в понедельник. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T23:37

2020-12-28T23:37

2020-12-28T23:37

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073435_174:0:2602:1366_1920x0_80_0_0_baaee0bbdfa0bc6cec3d5bdceba2d3a6.jpg

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации, заявил избранный президент США Джо Байден в понедельник."В некоторых ведомствах нам шли навстречу… но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия", - сказал Байден по итогам первого полученного им брифинга по национальной безопасности в качестве избранного президента США.По его словам, правда в том, что многие ведомства, имеющие первостепенное значение для безопасности, "понесли серьезный урон" за время действующей администрации. Избранный президент отметил упадок в отношении "персонала, возможностей и нравственности".

https://ria.ru/20201226/tramp-1591067249.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире