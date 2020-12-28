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https://ria.ru/20201228/avtodor-1591186518.html
"Автодор" открыл большую часть ЦКАД в Подмосковье
"Автодор" открыл большую часть ЦКАД в Подмосковье
Госкомпания "Автодор" в понедельник открыла для движения весь четвертый участок Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, а также часть первого участка,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:58
2020-12-28T15:39
андрей воробьев
автодор
вячеслав петушенко
марат хуснуллин
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" в понедельник открыла для движения весь четвертый участок Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, а также часть первого участка, перемычку между третьим и пятым участками кольца и большую часть ЦКАД-V - таким образом, большая часть ЦКАД становится доступна для движения, следует из сообщения госкомпании.Для движения открыты сразу четыре участка кольца, сообщает "Автодор". Это весь ЦКАД-IV протяженностью почти 97 километров от Горьковского шоссе (М7 "Волга") до М4 "Дон"; часть ЦКАД-I от М4 "Дон" до пересечения с А107 ("Малая бетонка") в районе Симферопольского шоссе (М2 "Крым") и от Калужского шоссе до пересечения ЦКАД с А107 в районе деревни Лисинцево; перемычка между третьим и пятым участками – от М10 "Россия" до М11 "Нева" – более семи километров; и 41-й километр на ЦКАД-V, в основном проходящий по "Малой бетонке", которая была реконструирована.В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко, а также представители подрядчиков."До 11 января проезд в отдельных участках будет бесплатный, - это новогодний подарок для жителей, чтобы как можно больше людей могли этим воспользоваться. Тарифы ограничиваются распоряжением правительства. По транспондеру проезд для легкового автомобиля будет стоить 2,5 рубля за километр, для грузовика - порядка 8 рублей за километр. Участки пятого пускового комплекса - от М9 до М3 бесплатный, все остальные работают в платном режиме", - рассказал журналистам Петушенко.Говоря о потенциальной возможности ввести скоростной лимит в 150 км/ч на отдельных участках кольца, Хуснуллин предложил адаптироваться для начала к текущим ограничениям, установленным на уровне 110 км/ч, а дальше принимать решения по ситуации. "Дорога технологически сегодня позволяет до 150 км/ч ехать, но мы пока такой задачи в ближайший год не ставим. Давайте 110 км/ч поедем - дальше посмотрим", - сказал вице-премьер.До этого в ноябре был полностью запущен самый длинный участок нового кольца ЦКАД-III протяженностью 106 километров, а еще раньше были открыты некоторые отрезки на ЦКАД-V. Таким образом, на следующий год "Автодору" останется доделать лишь половину первого участка кольца, а также съезды и развязки с трассы.В сентябре российское правительство утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. За счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 миллиарда до 341,2 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20201224/vorobev-pro-tskad-1590827708.html
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андрей воробьев, автодор, вячеслав петушенко, марат хуснуллин, московская область (подмосковье), общество

"Автодор" открыл большую часть ЦКАД в Подмосковье

10:58 28.12.2020 (обновлено: 15:39 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4
Открытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" в понедельник открыла для движения весь четвертый участок Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, а также часть первого участка, перемычку между третьим и пятым участками кольца и большую часть ЦКАД-V - таким образом, большая часть ЦКАД становится доступна для движения, следует из сообщения госкомпании.
Для движения открыты сразу четыре участка кольца, сообщает "Автодор". Это весь ЦКАД-IV протяженностью почти 97 километров от Горьковского шоссе (М7 "Волга") до М4 "Дон"; часть ЦКАД-I от М4 "Дон" до пересечения с А107 ("Малая бетонка") в районе Симферопольского шоссе (М2 "Крым") и от Калужского шоссе до пересечения ЦКАД с А107 в районе деревни Лисинцево; перемычка между третьим и пятым участками – от М10 "Россия" до М11 "Нева" – более семи километров; и 41-й километр на ЦКАД-V, в основном проходящий по "Малой бетонке", которая была реконструирована.
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В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко, а также представители подрядчиков.
"До 11 января проезд в отдельных участках будет бесплатный, - это новогодний подарок для жителей, чтобы как можно больше людей могли этим воспользоваться. Тарифы ограничиваются распоряжением правительства. По транспондеру проезд для легкового автомобиля будет стоить 2,5 рубля за километр, для грузовика - порядка 8 рублей за километр. Участки пятого пускового комплекса - от М9 до М3 бесплатный, все остальные работают в платном режиме", - рассказал журналистам Петушенко.
Говоря о потенциальной возможности ввести скоростной лимит в 150 км/ч на отдельных участках кольца, Хуснуллин предложил адаптироваться для начала к текущим ограничениям, установленным на уровне 110 км/ч, а дальше принимать решения по ситуации. "Дорога технологически сегодня позволяет до 150 км/ч ехать, но мы пока такой задачи в ближайший год не ставим. Давайте 110 км/ч поедем - дальше посмотрим", - сказал вице-премьер.
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До этого в ноябре был полностью запущен самый длинный участок нового кольца ЦКАД-III протяженностью 106 километров, а еще раньше были открыты некоторые отрезки на ЦКАД-V. Таким образом, на следующий год "Автодору" останется доделать лишь половину первого участка кольца, а также съезды и развязки с трассы.
В сентябре российское правительство утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. За счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 миллиарда до 341,2 миллиарда рублей.
 
Андрей ВоробьевАвтодорВячеслав ПетушенкоМарат ХуснуллинМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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