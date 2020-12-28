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На Ямале автобус сломался на трассе при 48-градусном морозе
На Ямале автобус сломался на трассе при 48-градусном морозе
Автобус с 30 вахтовиками из Оренбурга сломался на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе при 48-градусном морозе, людей спасли автоинспекторы, сообщает в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:53
2020-12-28T14:53
2020-12-28T14:53
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
сургут
оренбург
пуровский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек - РИА Новости. Автобус с 30 вахтовиками из Оренбурга сломался на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе при 48-градусном морозе, людей спасли автоинспекторы, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления ГИБДД.Инцидент произошел в субботу. Во время патрулирования на трассе Сургут - Салехард в Пуровском районе сотрудники ГИБДД обнаружили автобус с включенными аварийными сигналами. Водитель рассказал правоохранителям, что везет 30 пассажиров из Оренбурга в Новый Уренгой на работу, уточняет ведомство."В ходе движения у автобуса пришел в негодность аккумулятор, затем побежало дизельное топливо, и дальнейшее движение автобуса стало невозможно. Так как температура воздуха на улице опустилась до минус 48 градусов, инспекторами было принято решение эвакуировать пассажиров до автозаправочной станции в поселке Коротчаево", - говорится в сообщении.Пассажиры автобуса добирались до поселка попутным транспортом, там их уже встречал автобус, который доставил их до Нового Уренгоя. Как отметили в региональной автоинспекции, сотрудники ГИБДД, убедившись, что все пассажиры живы и здоровы, помогли водителю приобрести новые запчасти и починить автобус.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), сургут, оренбург, пуровский район, происшествия