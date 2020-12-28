https://ria.ru/20201228/arest-1591207875.html

Под Смоленском арестовали подозреваемых в убийстве женщины подростков

Под Смоленском арестовали подозреваемых в убийстве женщины подростков

Суд арестовал двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве женщины, чье тело было обнаружено в лесу недалеко от смоленской деревни, где она жила, сообщила... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:54

2020-12-28T12:54

2020-12-28T13:49

смоленская область

происшествия

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БРЯНСК, 28 дек – РИА Новости. Суд арестовал двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве женщины, чье тело было обнаружено в лесу недалеко от смоленской деревни, где она жила, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по Смоленской области."Подозреваемые арестованы на срок предварительного следствия", - сказал собеседница агентстваСообщается, что жительница Москвы заявила в правоохранительные органы о том, что утратила связь со своей матерью, проживающей в деревне Селенки Темкинского района. В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено тело женщины в лесу, недалеко от деревни, где она проживала. В профиле убитой женщины в социальной сети написано, что ей было 38 лет. Она работала воспитательницей детского сада, ее тело было найдено с признаками насилия.Следствие установило, что накануне вечером в отношении женщины совершено преступление. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления были задержаны двое подростков 16 и 17 лет, которые раньше уже привлекались к уголовной ответственности за хищения и состояли на учете в органах системы профилактики.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20201225/sud-1590938361.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, происшествия