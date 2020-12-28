Под Смоленском арестовали подозреваемых в убийстве женщины подростков
12:54 28.12.2020 (обновлено: 13:49 28.12.2020)
БРЯНСК, 28 дек – РИА Новости. Суд арестовал двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве женщины, чье тело было обнаружено в лесу недалеко от смоленской деревни, где она жила, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по Смоленской области.
"Подозреваемые арестованы на срок предварительного следствия", - сказал собеседница агентства
Сообщается, что жительница Москвы заявила в правоохранительные органы о том, что утратила связь со своей матерью, проживающей в деревне Селенки Темкинского района. В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено тело женщины в лесу, недалеко от деревни, где она проживала. В профиле убитой женщины в социальной сети написано, что ей было 38 лет. Она работала воспитательницей детского сада, ее тело было найдено с признаками насилия.
Следствие установило, что накануне вечером в отношении женщины совершено преступление. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления были задержаны двое подростков 16 и 17 лет, которые раньше уже привлекались к уголовной ответственности за хищения и состояли на учете в органах системы профилактики.
Расследование уголовного дела продолжается.
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