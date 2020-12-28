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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/antitela-1591288991.html
Назван уровень антител на 42-й день вакцинации "Спутником V"
Назван уровень антител на 42-й день вакцинации "Спутником V"
Средний титр антител к коронавирусу на 42-й день вакцинации "Спутником V" составляет 44,47, уровни антител у мужчин и женщин не различаются, следует из... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:16
2020-12-28T19:16
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средний титр антител к коронавирусу на 42-й день вакцинации "Спутником V" составляет 44,47, уровни антител у мужчин и женщин не различаются, следует из документа, размещенного на сайте Росздравнадзора."Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин. На 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии (появления антител - ред.) - 95,83%. Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено", - говорится в документе.Согласно документу, защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны. Эффективность вакцины составляет более 91%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Назван уровень антител на 42-й день вакцинации "Спутником V"

19:16 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра в лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Медсестра в лаборатории Гемотест в Тамбове - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средний титр антител к коронавирусу на 42-й день вакцинации "Спутником V" составляет 44,47, уровни антител у мужчин и женщин не различаются, следует из документа, размещенного на сайте Росздравнадзора.
"Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин. На 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии (появления антител - ред.) - 95,83%. Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено", - говорится в документе.
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Согласно документу, защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны. Эффективность вакцины составляет более 91%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
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