https://ria.ru/20201228/antitela-1591288991.html

Назван уровень антител на 42-й день вакцинации "Спутником V"

Назван уровень антител на 42-й день вакцинации "Спутником V"

Средний титр антител к коронавирусу на 42-й день вакцинации "Спутником V" составляет 44,47, уровни антител у мужчин и женщин не различаются, следует из... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T19:16

2020-12-28T19:16

2020-12-28T19:16

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средний титр антител к коронавирусу на 42-й день вакцинации "Спутником V" составляет 44,47, уровни антител у мужчин и женщин не различаются, следует из документа, размещенного на сайте Росздравнадзора."Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин. На 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии (появления антител - ред.) - 95,83%. Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено", - говорится в документе.Согласно документу, защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны. Эффективность вакцины составляет более 91%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/antitela-1591259271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество