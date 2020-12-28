https://ria.ru/20201228/antitela-1591278861.html

Гинцбург сдал кровь на антитела через восемь месяцев после вакцинации

Гинцбург сдал кровь на антитела через восемь месяцев после вакцинации

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что через восемь месяцев после вакцинации у него наблюдается высокий титр антител. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:21

2020-12-28T18:21

2020-12-28T18:27

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что через восемь месяцев после вакцинации у него наблюдается высокий титр антител."Да, держатся (антитела - ред.), я поддался общему настроению своих знакомых и отчасти своих сотрудников и тоже через 8 месяцев после вакцинации, относительно недавно сдал кровь на определение антител. Да, и они у меня очень высокие, титры антител", - сказал Гинцбург в интервью телеканалу "Россия 24". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591276134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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