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Гинцбург сдал кровь на антитела через восемь месяцев после вакцинации
Гинцбург сдал кровь на антитела через восемь месяцев после вакцинации
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что через восемь месяцев после вакцинации у него наблюдается высокий титр антител. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:21
2020-12-28T18:27
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александр гинцбург
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что через восемь месяцев после вакцинации у него наблюдается высокий титр антител."Да, держатся (антитела - ред.), я поддался общему настроению своих знакомых и отчасти своих сотрудников и тоже через 8 месяцев после вакцинации, относительно недавно сдал кровь на определение антител. Да, и они у меня очень высокие, титры антител", - сказал Гинцбург в интервью телеканалу "Россия 24". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, общество

Гинцбург сдал кровь на антитела через восемь месяцев после вакцинации

18:21 28.12.2020 (обновлено: 18:27 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что через восемь месяцев после вакцинации у него наблюдается высокий титр антител.
"Да, держатся (антитела - ред.), я поддался общему настроению своих знакомых и отчасти своих сотрудников и тоже через 8 месяцев после вакцинации, относительно недавно сдал кровь на определение антител. Да, и они у меня очень высокие, титры антител", - сказал Гинцбург в интервью телеканалу "Россия 24".
Медицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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