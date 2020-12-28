https://ria.ru/20201228/antitela-1591278861.html
Гинцбург сдал кровь на антитела через восемь месяцев после вакцинации
Гинцбург сдал кровь на антитела через восемь месяцев после вакцинации
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что через восемь месяцев после вакцинации у него наблюдается высокий титр антител. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:21
2020-12-28T18:21
2020-12-28T18:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735609_0:337:3040:2047_1920x0_80_0_0_75553dba9dabcd6a37372b6d0d254a02.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что через восемь месяцев после вакцинации у него наблюдается высокий титр антител."Да, держатся (антитела - ред.), я поддался общему настроению своих знакомых и отчасти своих сотрудников и тоже через 8 месяцев после вакцинации, относительно недавно сдал кровь на определение антител. Да, и они у меня очень высокие, титры антител", - сказал Гинцбург в интервью телеканалу "Россия 24". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591276134.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735609_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_96f603a66a6d20576185e01b9804535d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, общество