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https://ria.ru/20201228/antitela-1591259271.html
Голикова назвала срок появления антител после вакцинации от COVID-19
Голикова назвала срок появления антител после вакцинации от COVID-19
Антитела после вакцинации от коронавируса появляются через 18-20 дней, но это очень индивидуально, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:42
2020-12-28T16:42
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Антитела после вакцинации от коронавируса появляются через 18-20 дней, но это очень индивидуально, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сорок два дня это период, который был изначально для наших двух первых зарегистрированных вакцин, поскольку они имеют две аппликации. Первая – после нее проходит 21 день, вторая – плюс еще 21 день, отсюда возникала цифра 42 дня", - заявила Голикова.Она отметила, что "по наблюдениям антитела у многих появляются раньше – дней через 18-20"."Но все это очень индивидуально, все зависит от конкретного организма. Важно не переживать по поводу того, когда они появятся", - сказала вице-премьер в эфире Первого канала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова назвала срок появления антител после вакцинации от COVID-19

16:42 28.12.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Антитела после вакцинации от коронавируса появляются через 18-20 дней, но это очень индивидуально, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сорок два дня это период, который был изначально для наших двух первых зарегистрированных вакцин, поскольку они имеют две аппликации. Первая – после нее проходит 21 день, вторая – плюс еще 21 день, отсюда возникала цифра 42 дня", - заявила Голикова.
Она отметила, что "по наблюдениям антитела у многих появляются раньше – дней через 18-20".
"Но все это очень индивидуально, все зависит от конкретного организма. Важно не переживать по поводу того, когда они появятся", - сказала вице-премьер в эфире Первого канала.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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