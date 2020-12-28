https://ria.ru/20201228/antitela-1591259271.html

Голикова назвала срок появления антител после вакцинации от COVID-19

Голикова назвала срок появления антител после вакцинации от COVID-19

Антитела после вакцинации от коронавируса появляются через 18-20 дней, но это очень индивидуально, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:42

2020-12-28T16:42

2020-12-28T16:42

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Антитела после вакцинации от коронавируса появляются через 18-20 дней, но это очень индивидуально, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сорок два дня это период, который был изначально для наших двух первых зарегистрированных вакцин, поскольку они имеют две аппликации. Первая – после нее проходит 21 день, вторая – плюс еще 21 день, отсюда возникала цифра 42 дня", - заявила Голикова.Она отметила, что "по наблюдениям антитела у многих появляются раньше – дней через 18-20"."Но все это очень индивидуально, все зависит от конкретного организма. Важно не переживать по поводу того, когда они появятся", - сказала вице-премьер в эфире Первого канала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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