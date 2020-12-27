https://ria.ru/20201227/zoloto-1591089526.html
В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам
В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам
Продажа ювелирных изделий сомнительного качества создает большие проблемы для российского рынка, причем основной поток "позолоченной меди" поступает в страну... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T07:30
2020-12-27T07:30
2020-12-27T07:30
россия
евразийский экономический союз
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Продажа ювелирных изделий сомнительного качества создает большие проблемы для российского рынка, причем основной поток "позолоченной меди" поступает в страну через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС, с которыми у России действует соглашение о взаимном признании клейм, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.При этом, по его словам, на долю импортных изделий из золота в России официально сейчас приходится всего около 2%."Огромное количество контрафакта сейчас попадает на наш рынок через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС. Изделия сомнительного качества везут нелегально в карманах, в багажниках и так далее, там может стоять совершенно любое клеймо", - рассказал он.Замминистра напомнил, что действующее между странами соглашение о взаимном признании клейм позволяет государству-члену союза ввести требование о наличии электронной маркировки ювелирных изделий и не допускать на свой рынок товары без такой маркировки. "Мы этим правом планируем пользоваться", – заявил он.Россия планирует полномасштабный запуск системы маркировки уже с 1 января 2021 года. С 1 декабря текущего года к ней уже начали подключаться предприниматели, а с 1 июля следующего года она станет обязательной для всех участников рынка.Моисеев заверил, что у добросовестных импортеров проблем из-за этого не возникнет: на пунктах ввоза и вывоза драгоценных металлов и камней в России уже есть специальные посты Пробирной палаты, где изделия будут маркироваться до их поступления в продажу.
https://ria.ru/20201210/zoloto-1588529139.html
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россия, евразийский экономический союз, общество
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Продажа ювелирных изделий сомнительного качества создает большие проблемы для российского рынка, причем основной поток "позолоченной меди" поступает в страну через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС
, с которыми у России
действует соглашение о взаимном признании клейм, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев
.
"Продажа изделий с фальшивым клеймом, так называемый вброс, - колоссальная проблема российского рынка, да и не только российского. Это изделия сомнительного качества: не золото, а позолоченная медь, серебро или железо. То же самое с камнями: по разным оценкам, чуть ли не 20% бриллиантов, которые продаются на нашем рынке, на самом деле являются искусственными. Может быть, для кого-то и нет разницы, но с другой стороны, когда человек покупает натуральный бриллиант, он хочет получить именно его, а не искусственный камень", – сказал Моисеев.
При этом, по его словам, на долю импортных изделий из золота в России официально сейчас приходится всего около 2%.
"Огромное количество контрафакта сейчас попадает на наш рынок через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС. Изделия сомнительного качества везут нелегально в карманах, в багажниках и так далее, там может стоять совершенно любое клеймо", - рассказал он.
Замминистра напомнил, что действующее между странами соглашение о взаимном признании клейм позволяет государству-члену союза ввести требование о наличии электронной маркировки ювелирных изделий и не допускать на свой рынок товары без такой маркировки. "Мы этим правом планируем пользоваться", – заявил он.
Россия планирует полномасштабный запуск системы маркировки уже с 1 января 2021 года. С 1 декабря текущего года к ней уже начали подключаться предприниматели, а с 1 июля следующего года она станет обязательной для всех участников рынка.
Моисеев заверил, что у добросовестных импортеров проблем из-за этого не возникнет: на пунктах ввоза и вывоза драгоценных металлов и камней в России уже есть специальные посты Пробирной палаты, где изделия будут маркироваться до их поступления в продажу.