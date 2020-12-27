https://ria.ru/20201227/zoloto-1591089526.html

В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам

В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам

Продажа ювелирных изделий сомнительного качества создает большие проблемы для российского рынка, причем основной поток "позолоченной меди" поступает в страну... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T07:30

2020-12-27T07:30

2020-12-27T07:30

россия

евразийский экономический союз

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Продажа ювелирных изделий сомнительного качества создает большие проблемы для российского рынка, причем основной поток "позолоченной меди" поступает в страну через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС, с которыми у России действует соглашение о взаимном признании клейм, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.При этом, по его словам, на долю импортных изделий из золота в России официально сейчас приходится всего около 2%."Огромное количество контрафакта сейчас попадает на наш рынок через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС. Изделия сомнительного качества везут нелегально в карманах, в багажниках и так далее, там может стоять совершенно любое клеймо", - рассказал он.Замминистра напомнил, что действующее между странами соглашение о взаимном признании клейм позволяет государству-члену союза ввести требование о наличии электронной маркировки ювелирных изделий и не допускать на свой рынок товары без такой маркировки. "Мы этим правом планируем пользоваться", – заявил он.Россия планирует полномасштабный запуск системы маркировки уже с 1 января 2021 года. С 1 декабря текущего года к ней уже начали подключаться предприниматели, а с 1 июля следующего года она станет обязательной для всех участников рынка.Моисеев заверил, что у добросовестных импортеров проблем из-за этого не возникнет: на пунктах ввоза и вывоза драгоценных металлов и камней в России уже есть специальные посты Пробирной палаты, где изделия будут маркироваться до их поступления в продажу.

https://ria.ru/20201210/zoloto-1588529139.html

https://ria.ru/20201117/zoloto-1584933283.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, общество