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https://ria.ru/20201227/zelenskiy-1591136567.html
Песков назвал огромную ошибку Зеленского, "резанувшую" сердце Путина
Песков назвал огромную ошибку Зеленского, "резанувшую" сердце Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил "огромную ошибку", обвинив Советский Союз в... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T18:06
2020-12-27T19:09
мария захарова
вторая мировая война (1939-1945)
владимир зеленский
дмитрий песков
польша
ссср
украина
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил "огромную ошибку", обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.По мнению Пескова, такое высказывание было в корне неправильным, особенно в год 75-летия Победы.В январе Зеленский во время визита в Польшу заявил, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны, как и гитлеровская Германия. По его словам, Польша первой ощутила "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу полномасштабного конфликта.В российском МИД заявление президента Украины назвали "предательством своего же народа", отметив, что придумывать равную ответственность жертвы и убийцы — преступно и аморально. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, подобные высказывания закладывают мины под конструкцию мирового порядка и решения Нюрнбергского трибунала, целью которого было недопущение новых глобальных потрясений в виде мировых войн.
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мария захарова, вторая мировая война (1939-1945), владимир зеленский, дмитрий песков, польша, ссср, украина

Песков назвал огромную ошибку Зеленского, "резанувшую" сердце Путина

18:06 27.12.2020 (обновлено: 19:09 27.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил "огромную ошибку", обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.
По мнению Пескова, такое высказывание было в корне неправильным, особенно в год 75-летия Победы.

"Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще — всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне", — отметил пресс-секретарь в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что и на Украине много таких людей.

В январе Зеленский во время визита в Польшу заявил, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны, как и гитлеровская Германия. По его словам, Польша первой ощутила "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу полномасштабного конфликта.
В российском МИД заявление президента Украины назвали "предательством своего же народа", отметив, что придумывать равную ответственность жертвы и убийцы — преступно и аморально. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, подобные высказывания закладывают мины под конструкцию мирового порядка и решения Нюрнбергского трибунала, целью которого было недопущение новых глобальных потрясений в виде мировых войн.
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Мария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковПольшаСССРУкраина
 
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