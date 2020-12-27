https://ria.ru/20201227/zelenskiy-1591136567.html

Песков назвал огромную ошибку Зеленского, "резанувшую" сердце Путина

Песков назвал огромную ошибку Зеленского, "резанувшую" сердце Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил "огромную ошибку", обвинив Советский Союз в... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T18:06

2020-12-27T18:06

2020-12-27T19:09

мария захарова

вторая мировая война (1939-1945)

владимир зеленский

дмитрий песков

польша

ссср

украина

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил "огромную ошибку", обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.По мнению Пескова, такое высказывание было в корне неправильным, особенно в год 75-летия Победы.В январе Зеленский во время визита в Польшу заявил, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны, как и гитлеровская Германия. По его словам, Польша первой ощутила "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу полномасштабного конфликта.В российском МИД заявление президента Украины назвали "предательством своего же народа", отметив, что придумывать равную ответственность жертвы и убийцы — преступно и аморально. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, подобные высказывания закладывают мины под конструкцию мирового порядка и решения Нюрнбергского трибунала, целью которого было недопущение новых глобальных потрясений в виде мировых войн.

https://ria.ru/20201217/iskazhenie-1589635040.html

польша

ссср

украина

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мария захарова, вторая мировая война (1939-1945), владимир зеленский, дмитрий песков, польша, ссср, украина