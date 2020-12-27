https://ria.ru/20201227/zelenskiy-1591133805.html

В Госдуме сочли заявления Зеленского более враждебными, чем у Порошенко

В Госдуме сочли заявления Зеленского более враждебными, чем у Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в своих антироссийских высказываниях зашел слишком далеко, к ним не стоит относиться как к пустой риторике, считает член... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T17:14

2020-12-27T17:14

2020-12-27T17:14

петр порошенко

госдума рф

владимир зеленский

елена панина

германия

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в своих антироссийских высказываниях зашел слишком далеко, к ним не стоит относиться как к пустой риторике, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Зеленский ранее в интервью изданию "Фокус" заявил, что гипотетическое нападение РФ со стороны Крыма приведет к большой войне, уточнив, что это была бы "ужасная ситуация". "Будем надеяться, что это невозможно - иначе будет большая война", на которую "все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", отметил он.По мнению Паниной, заявления Зеленского по российской тематике становятся все более неадекватными."Это напоминает раздававшиеся в Германии в 1945 году призывы к тотальной войне, к созданию формирований фольксштурма, куда загоняли всех подряд. По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко и приближается к (экс-спикеру Рады Александру - ред.) Турчинову, грозившемуся атомной бомбой", - считает парламентарий.По мнению Паниной, президент Украины, делая такие заявления, руководствуется циничным расчетом."С одной стороны, своими заявлениями о "нападении из Крыма" он пытается оправдать водную блокаду полуострова и исходящие от его подчиненных угрозы покарать или отомстить иностранным фирмам, которые могут принять участие в проектировании опреснительных установок. С другой стороны, Зеленский, видимо, пытается послать сигнал команде (избранного президента США Джо - ред.) Байдена, тесно связанной с Порошенко, хочет убедить ее, что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник, хочет понравиться новым американским властям", - сказала Панина.Она подчеркнула, что данная ситуация вызывает тревогу, и к ней не стоит относиться только как к пустой риторике."За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко", - добавила депутат.

https://ria.ru/20201226/zelenskiy-1591078717.html

https://ria.ru/20201227/zelenskiy-1591084474.html

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петр порошенко, госдума рф, владимир зеленский, елена панина, германия, сша, украина, в мире