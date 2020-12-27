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Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации
Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации
Украинские военнослужащие прокомментировали в беседе с изданием Strana.ua идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T01:00
2020-12-27T01:00
руслан бальбек
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украинские военнослужащие прокомментировали в беседе с изданием Strana.ua идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией.Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, признав, что это была бы "ужасная ситуация", при этом он выразил готовность воевать в случае "нападения" и мобилизовать все население страны — как мужчин, так и женщин.Как заявил изданию майор ВСУ Юрий К., подобные заявления являются признаком паники и непрофессионализма властей, готовых "бросить в мясорубку всех подряд". "Заявления о всеобщей мобилизации - лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация", - отметил украинский военный, предположив, что высказывание главы государства было сделано "для пафоса".В свою очередь, капитан запаса Алексей К. указал, что Зеленский никогда не служил в армии и "не понимает, что такое войска и война". "Только на курс молодого бойца уходит месяц. А для получения воинской специальности уходит около года. Воюют не числом, а умением. Люди без опыта и знаний — огромная обуза в бою. Даже в тылу это обуза для всех. Все разговоры о тотальной мобилизации — бред", - заявил он.При этом старший лейтенант Сергей Ч. напомнил, что опыт прошлых мобилизаций на Украине продемонстрировал "никудышность" подобных затей. "Мобилизованные не хотят воевать. Армия мобилизованных по всеобщему принципу – это армия поражения и анархии. Чтобы заставить воевать мобилизованных, нужно заградотряды ставить позади", - подчеркнул украинский офицер.Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины, отметил, что Зеленский скорее получил со стороны граждан возмущение из-за своей риторики, нежели "добавил очков".По мнению парламентария, украинский лидер лишь пропиарился на этой фразе. "Я брошу клич - и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы", - добавил Бальбек.
https://ria.ru/20201226/snbo-1591019341.html
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руслан бальбек, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире

Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации

01:00 27.12.2020
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украинские военнослужащие прокомментировали в беседе с изданием Strana.ua идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией.
Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, признав, что это была бы "ужасная ситуация", при этом он выразил готовность воевать в случае "нападения" и мобилизовать все население страны — как мужчин, так и женщин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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В СНБО раскритиковали слова Зеленского о мобилизации украинцев на войну
Как заявил изданию майор ВСУ Юрий К., подобные заявления являются признаком паники и непрофессионализма властей, готовых "бросить в мясорубку всех подряд". "Заявления о всеобщей мобилизации - лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация", - отметил украинский военный, предположив, что высказывание главы государства было сделано "для пафоса".
В свою очередь, капитан запаса Алексей К. указал, что Зеленский никогда не служил в армии и "не понимает, что такое войска и война". "Только на курс молодого бойца уходит месяц. А для получения воинской специальности уходит около года. Воюют не числом, а умением. Люди без опыта и знаний — огромная обуза в бою. Даже в тылу это обуза для всех. Все разговоры о тотальной мобилизации — бред", - заявил он.
При этом старший лейтенант Сергей Ч. напомнил, что опыт прошлых мобилизаций на Украине продемонстрировал "никудышность" подобных затей. "Мобилизованные не хотят воевать. Армия мобилизованных по всеобщему принципу – это армия поражения и анархии. Чтобы заставить воевать мобилизованных, нужно заградотряды ставить позади", - подчеркнул украинский офицер.
Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины, отметил, что Зеленский скорее получил со стороны граждан возмущение из-за своей риторики, нежели "добавил очков".
По мнению парламентария, украинский лидер лишь пропиарился на этой фразе. "Я брошу клич - и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы", - добавил Бальбек.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
Вчера, 02:07
Украинский политолог удивился словам Зеленского о "войне" с Россией
 
Руслан БальбекВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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