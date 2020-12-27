https://ria.ru/20201227/zastole-1591096148.html
Названы пять правил идеального новогоднего стола
Названы пять правил идеального новогоднего стола
Диетолог Ирина Дядикова перечислила пять правил, которые помогут провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T09:31
2020-12-27T09:31
2020-12-27T13:03
новый год—2021
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Диетолог Ирина Дядикова перечислила пять правил, которые помогут провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья.В первую очередь она рекомендовала заменить некоторые ингредиенты в популярных салатах. В оливье, например, вместо вареной колбасы можно добавить отварную куриную грудку или говядину.Врач посоветовала не злоупотреблять мандаринами, поскольку их сок "достаточно агрессивен". По ее словам, во фруктовую тарелку стоит добавить виноград и орехи.Дядикова отметила, что вместо индейки лучше приготовить утку с яблоками. При этом плоды положить рядом с птицей, а не укладывать их внутрь.Людям, соблюдающим Рождественский пост, диетолог предложила заменить мясо на рыбу. Ее можно запечь в духовке, сделать заливной или нафаршировать.Специалист предупредила, что соленья и маринады на новогоднем столе содержат большое количество соли и уксуса и могут вызвать отеки, поэтому желательно заменить их на свежие овощи.
https://ria.ru/20201225/stol-1590876505.html
https://ria.ru/20201207/mandarin-1587943150.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Диетолог Ирина Дядикова перечислила пять правил, которые помогут провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья.
В первую очередь она рекомендовала заменить некоторые ингредиенты в популярных салатах. В оливье, например, вместо вареной колбасы можно добавить отварную куриную грудку или говядину.
"В сельдь под шубой вместо картофеля нарежьте яблоко. И заправьте самодельным соусом: растительное масло, лимон, пряности, а в качестве загустителя нужно добавить желток яйца", — сказала она в беседе с Ura.ru.
Врач посоветовала не злоупотреблять мандаринами, поскольку их сок "достаточно агрессивен". По ее словам, во фруктовую тарелку стоит добавить виноград и орехи.
Дядикова отметила, что вместо индейки лучше приготовить утку с яблоками. При этом плоды положить рядом с птицей, а не укладывать их внутрь.
Людям, соблюдающим Рождественский пост, диетолог предложила заменить мясо на рыбу. Ее можно запечь в духовке, сделать заливной или нафаршировать.
Специалист предупредила, что соленья и маринады на новогоднем столе содержат большое количество соли и уксуса и могут вызвать отеки, поэтому желательно заменить их на свежие овощи.