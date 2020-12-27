Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201227/zastole-1591096148.html
Названы пять правил идеального новогоднего стола
Названы пять правил идеального новогоднего стола
Диетолог Ирина Дядикова перечислила пять правил, которые помогут провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T09:31
2020-12-27T13:03
новый год—2021
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148365/16/1483651699_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_69ce44392b864f80ecf6cdcefb066ab2.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Диетолог Ирина Дядикова перечислила пять правил, которые помогут провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья.В первую очередь она рекомендовала заменить некоторые ингредиенты в популярных салатах. В оливье, например, вместо вареной колбасы можно добавить отварную куриную грудку или говядину.Врач посоветовала не злоупотреблять мандаринами, поскольку их сок "достаточно агрессивен". По ее словам, во фруктовую тарелку стоит добавить виноград и орехи.Дядикова отметила, что вместо индейки лучше приготовить утку с яблоками. При этом плоды положить рядом с птицей, а не укладывать их внутрь.Людям, соблюдающим Рождественский пост, диетолог предложила заменить мясо на рыбу. Ее можно запечь в духовке, сделать заливной или нафаршировать.Специалист предупредила, что соленья и маринады на новогоднем столе содержат большое количество соли и уксуса и могут вызвать отеки, поэтому желательно заменить их на свежие овощи.
https://ria.ru/20201225/stol-1590876505.html
https://ria.ru/20201207/mandarin-1587943150.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148365/16/1483651699_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b001b4e99705fabe2488d290302173fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Названы пять правил идеального новогоднего стола

09:31 27.12.2020 (обновлено: 13:03 27.12.2020)
 
© Fotolia / BlueOrange StudioНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© Fotolia / BlueOrange Studio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Диетолог Ирина Дядикова перечислила пять правил, которые помогут провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья.
В первую очередь она рекомендовала заменить некоторые ингредиенты в популярных салатах. В оливье, например, вместо вареной колбасы можно добавить отварную куриную грудку или говядину.

"В сельдь под шубой вместо картофеля нарежьте яблоко. И заправьте самодельным соусом: растительное масло, лимон, пряности, а в качестве загустителя нужно добавить желток яйца", — сказала она в беседе с Ura.ru.

Врач посоветовала не злоупотреблять мандаринами, поскольку их сок "достаточно агрессивен". По ее словам, во фруктовую тарелку стоит добавить виноград и орехи.
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
25 декабря, 11:22Новый год—2021
Диетологи рассказали, как не набрать в Новый год "килограммы на боках"
Дядикова отметила, что вместо индейки лучше приготовить утку с яблоками. При этом плоды положить рядом с птицей, а не укладывать их внутрь.
Людям, соблюдающим Рождественский пост, диетолог предложила заменить мясо на рыбу. Ее можно запечь в духовке, сделать заливной или нафаршировать.
Специалист предупредила, что соленья и маринады на новогоднем столе содержат большое количество соли и уксуса и могут вызвать отеки, поэтому желательно заменить их на свежие овощи.
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 01:53
Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины
 
Новый год—2021ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
07:55Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений
07:35На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
07:05Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
06:54В Хакасии после пожара в жилом доме обнаружили три трупа
06:52Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
06:43Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
06:43В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
06:39В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых
06:36Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
06:32Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
06:25Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
06:16В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
06:14Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
06:05Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
06:02Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
05:38До смерти избивший женщину на улице в Красноярске объяснил свой поступок
05:07Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
04:27Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
04:25Трамп подписал бюджет на 2021 год
Лента новостейМолния