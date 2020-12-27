https://ria.ru/20201227/zastole-1591096148.html

Названы пять правил идеального новогоднего стола

Названы пять правил идеального новогоднего стола

Диетолог Ирина Дядикова перечислила пять правил, которые помогут провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T09:31

2020-12-27T09:31

2020-12-27T13:03

новый год—2021

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148365/16/1483651699_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_69ce44392b864f80ecf6cdcefb066ab2.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Диетолог Ирина Дядикова перечислила пять правил, которые помогут провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья.В первую очередь она рекомендовала заменить некоторые ингредиенты в популярных салатах. В оливье, например, вместо вареной колбасы можно добавить отварную куриную грудку или говядину.Врач посоветовала не злоупотреблять мандаринами, поскольку их сок "достаточно агрессивен". По ее словам, во фруктовую тарелку стоит добавить виноград и орехи.Дядикова отметила, что вместо индейки лучше приготовить утку с яблоками. При этом плоды положить рядом с птицей, а не укладывать их внутрь.Людям, соблюдающим Рождественский пост, диетолог предложила заменить мясо на рыбу. Ее можно запечь в духовке, сделать заливной или нафаршировать.Специалист предупредила, что соленья и маринады на новогоднем столе содержат большое количество соли и уксуса и могут вызвать отеки, поэтому желательно заменить их на свежие овощи.

https://ria.ru/20201225/stol-1590876505.html

https://ria.ru/20201207/mandarin-1587943150.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество