https://ria.ru/20201227/zarplata-1591089379.html

Большинство россиян ждут повышения зарплаты в 2021 году

Большинство россиян ждут повышения зарплаты в 2021 году

Более половины россиян (59%) в наступающем году ожидают повышения зарплаты, а четверть – мечтают об адекватном руководстве, показало исследование онлайн-сервиса РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T07:12

2020-12-27T07:12

2020-12-27T07:12

россия

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более половины россиян (59%) в наступающем году ожидают повышения зарплаты, а четверть – мечтают об адекватном руководстве, показало исследование онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет с постоянной работой, из 303 населенных пунктов всех федеральных округов России.Чаще остальных о повышении зарплаты говорили респонденты с доходом от 30 до 50 тысяч рублей в месяц (66%). Карьерного роста и стабильности в наступающем году больше всего ждут респонденты моложе 24 лет (41% и 50% соответственно). Повышения зарплаты женщины и мужчины ждут одинаково (59% и 60% соответственно), а вот о стабильности и новых задачах женщины мечтают чаще мужчин, также отмечают аналитики.Кроме того, каждый четвертый рассчитывает на новые интересные задачи и проекты (25%). 17% работников хотят улучшения условий труда. Для 16% респондентов важен "апгрейд системы мотивации". Каждый одиннадцатый хочет признания своего труда (9%). Снижения нагрузки и улучшения отношений в коллективе от нового года ждут 5% и 4% респондентов соответственно.А 8% ответивших признались, что уже ничего не ждут от своей работы.

https://ria.ru/20201225/zarplaty-1590924419.html

https://ria.ru/20201225/zarplata-1590851033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество