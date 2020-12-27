https://ria.ru/20201227/zarplata-1591087736.html
Боня рассказала о зарплатах в "Доме-2"
Боня рассказала о зарплатах в "Доме-2"
Бывшая участница проекта "Дом-2", телеведущая Виктория Боня рассказала в эфире "Соловьев Live" о зарплате в реалити-шоу. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T03:31
2020-12-27T03:31
2020-12-27T04:10
шоубиз
виктория боня
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Бывшая участница проекта "Дом-2", телеведущая Виктория Боня рассказала в эфире "Соловьев Live" о зарплате в реалити-шоу."Первые три месяца у тебя капает тысяча долларов (ежемесячно. – прим. ред.). Прямо всем. Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают зарплату – все эти три тысячи долларов", - сообщила телеведущая.По ее словам, если участника шоу выгоняли раньше этого срока, то ему не выплачивалось ничего. При этом Боня рассказала, что через шесть месяцев участия в программе ей подняли зарплату до шести тысяч долларов.Она добавила, что после ухода из "Дома-2" с ней связался продюсер передачи и предложил вернуться на шоу. По словам телеведущей, она запросила зарплату в размере 15-20 тысяч долларов, при этом ей предложили 10-12 тысяч, в результате она отказалась от участия.Боня была участником реалити-шоу в период с 2006-го по апрель 2007 года.Ранее телеканал ТНТ сообщил о закрытии "Дома-2". Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Гендиректор канала Роман Петренко заявил, что "Дом-2" заменят пять шоу в формате стендапа. Проект впервые вышел в эфир 11 мая 2004 года. "Дом-2" признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории.
https://ria.ru/20201223/urgant-1590535206.html
https://ria.ru/20201221/fadeev-1590176298.html
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виктория боня, тнт (телеканал)
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости.
Бывшая участница проекта "Дом-2", телеведущая Виктория Боня
рассказала в эфире "Соловьев Live
" о зарплате в реалити-шоу.
"Первые три месяца у тебя капает тысяча долларов (ежемесячно. – прим. ред.). Прямо всем. Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают зарплату – все эти три тысячи долларов", - сообщила телеведущая.
По ее словам, если участника шоу выгоняли раньше этого срока, то ему не выплачивалось ничего. При этом Боня рассказала, что через шесть месяцев участия в программе ей подняли зарплату до шести тысяч долларов.
Она добавила, что после ухода из "Дома-2" с ней связался продюсер передачи и предложил вернуться на шоу. По словам телеведущей, она запросила зарплату в размере 15-20 тысяч долларов, при этом ей предложили 10-12 тысяч, в результате она отказалась от участия.
Боня была участником реалити-шоу в период с 2006-го по апрель 2007 года.
Ранее телеканал ТНТ сообщил о закрытии "Дома-2". Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Гендиректор канала Роман Петренко заявил, что "Дом-2" заменят пять шоу в формате стендапа. Проект впервые вышел в эфир 11 мая 2004 года. "Дом-2" признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории.