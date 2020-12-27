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В Якутске началась оценка здания мэрии для продажи
В Якутске началась оценка здания мэрии для продажи
Содержание здания мэрии обходится бюджету Якутска более чем в 30 миллионов рублей в год, началась оценка недвижимости для дальнейшей продажи, сообщила РИА... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T07:43
2020-12-27T07:43
сардана авксентьева
якутск
общество
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ЯКУТСК, 27 дек – РИА Новости. Содержание здания мэрии обходится бюджету Якутска более чем в 30 миллионов рублей в год, началась оценка недвижимости для дальнейшей продажи, сообщила РИА Новости глава города Сардана Авксентьева.По ее словам, публикация о продаже здания была замером общественного мнения.По ее словам, сейчас идет оценка всех зданий, принадлежащих мэрии. Процедура по продаже муниципальной недвижимости займет не меньше года. Авксентьева отметила, что средства от продажи направят на более насущные нужды.Она добавила, что после появления информации о здании якутской мэрии в СМИ с руководством города связались специалисты известных российских компаний и предложили безвозмездную помощь в анализе эффективности переезда и в подготовке модели открытого пространства, которая в дальнейшем может лечь в основу технического задания."Бесплатно, потому что это передовой опыт, ни в одном муниципалитете России такое еще не внедрено. Но может быть, кто-то и опередит нас на финише. Поскольку Якутск очень медийный город, если они нам помогут, то мы, конечно же, об этом всем расскажем", - пояснила Авксентьева.
https://ria.ru/20201215/reshenie-1589331727.html
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сардана авксентьева, якутск, общество

В Якутске началась оценка здания мэрии для продажи

07:43 27.12.2020
 
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
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ЯКУТСК, 27 дек – РИА Новости. Содержание здания мэрии обходится бюджету Якутска более чем в 30 миллионов рублей в год, началась оценка недвижимости для дальнейшей продажи, сообщила РИА Новости глава города Сардана Авксентьева.
По ее словам, публикация о продаже здания была замером общественного мнения.
"Старшее поколение защищает это здание. Они почему-то решили, что оно представляет какую-то ценность. Но это не памятник архитектуры. И потом, здание дорогое как само по себе, так и в части содержания. Важно ли тратить 30 с лишним миллионов на содержание этого здания, чтобы я сидела на проспекте Ленина? Мне не важно, и моим ближайшим коллегам тоже не важно. Молодежь, а в мэрии в основном работает молодежь, тоже с интересом к этому отнеслась, потому что понятно, что это будет современное пространство", - сказала глава города.
По ее словам, сейчас идет оценка всех зданий, принадлежащих мэрии. Процедура по продаже муниципальной недвижимости займет не меньше года. Авксентьева отметила, что средства от продажи направят на более насущные нужды.
Она добавила, что после появления информации о здании якутской мэрии в СМИ с руководством города связались специалисты известных российских компаний и предложили безвозмездную помощь в анализе эффективности переезда и в подготовке модели открытого пространства, которая в дальнейшем может лечь в основу технического задания.
"Бесплатно, потому что это передовой опыт, ни в одном муниципалитете России такое еще не внедрено. Но может быть, кто-то и опередит нас на финише. Поскольку Якутск очень медийный город, если они нам помогут, то мы, конечно же, об этом всем расскажем", - пояснила Авксентьева.
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