https://ria.ru/20201227/vstrecha-1591093911.html
В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами
В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами
Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет, РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T09:05
2020-12-27T09:05
2020-12-27T09:32
российский союз промышленников и предпринимателей
торгово-промышленная палата рф
дмитрий песков
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590607389_0:0:2364:1331_1920x0_80_0_0_d5899fa4edc0f5736158d292a7488450.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает..., все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", - сказал он.
https://ria.ru/20201217/biznes-1589732831.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590607389_0:0:2364:1773_1920x0_80_0_0_f61f4507e160a768a58aaa506ebd49df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, торгово-промышленная палата рф, дмитрий песков, владимир путин, экономика