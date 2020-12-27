https://ria.ru/20201227/vstrecha-1591093911.html

В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами

В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами

Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет, РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T09:05

2020-12-27T09:05

2020-12-27T09:32

российский союз промышленников и предпринимателей

торгово-промышленная палата рф

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает..., все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", - сказал он.

https://ria.ru/20201217/biznes-1589732831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, торгово-промышленная палата рф, дмитрий песков, владимир путин, экономика