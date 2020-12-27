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В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами
В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами
Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет, РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T09:05
2020-12-27T09:32
российский союз промышленников и предпринимателей
торгово-промышленная палата рф
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает..., все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", - сказал он.
https://ria.ru/20201217/biznes-1589732831.html
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российский союз промышленников и предпринимателей, торгово-промышленная палата рф, дмитрий песков, владимир путин, экономика

В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами

09:05 27.12.2020 (обновлено: 09:32 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает..., все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 16:18Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
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Российский союз промышленников и предпринимателейТоргово-промышленная палата РФДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
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