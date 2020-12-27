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Посол США объяснил отказ прививаться вакциной "Спутник V"
Посол США объяснил отказ прививаться вакциной "Спутник V"
Посольство США в России ответило на шуточное предложение российских дипломатов сделать прививку "Спутником V" главе дипмиссии Джону Салливану. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T16:24
2020-12-27T16:58
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Посольство США в России ответило на шуточное предложение российских дипломатов сделать прививку "Спутником V" главе дипмиссии Джону Салливану."Посол Салливан благодарит МИД России за предложение, но не хочет получать дозу вакцины, которая могла бы достаться кому-то из россиян", — говорится в записи спикера американского посольства Ребекки Росс в Twitter.Обсуждение началось после того, как американская дипмиссия выложила фотографии, посвященные подготовке к Рождеству и Новому году, а также письмо посла Джона Салливана Санта-Клаусу. В нем дипломат написал, что хорошо себя вел весь год — "носил маску и соблюдал дистанцию" — и попросил в подарок новую хоккейную клюшку, беговые кроссовки и вакцину от COVID-19. Российский МИД прокомментировал пост шуткой — предложением привиться российской вакциной "Спутник V", которую накануне одобрили для применения людьми старше 60 лет. Послу Салливану 20 ноября исполнился 61 год.Американские дипломаты добавили, что лучшим подарком для Вашингтона станет "немедленное освобождение несправедливо осужденных граждан США — Пола Уилана и Тревора Рида".Бывшего морпеха Уилана в июне приговорили к 16 годам колонии за шпионаж. С приговором он не согласился. Техасского студента Тревора Рида приговорили к девяти годам заключения за драку с полицейским.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пол уилан, санта-клаус, дед мороз, москва, сша, в мире

Посол США объяснил отказ прививаться вакциной "Спутник V"

16:24 27.12.2020 (обновлено: 16:58 27.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Посольство США в России ответило на шуточное предложение российских дипломатов сделать прививку "Спутником V" главе дипмиссии Джону Салливану.
"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение, но не хочет получать дозу вакцины, которая могла бы достаться кому-то из россиян", — говорится в записи спикера американского посольства Ребекки Росс в Twitter.
Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 12:00Не верю!
Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинахМожно ли заболеть из-за вакцины? Возможно ли, что вакцинация - это сговор фармкомпаний, который хотят на ней обогатиться? Правда ли, что после прививки 42 дня нельзя пить алкоголь? Связаны ли прививки с развитием аутизма у детей? И реально ли чипировать человека через вакцину? Вместе с микробиологом Евгением Плисовым разбираем мифы о прививках.
Обсуждение началось после того, как американская дипмиссия выложила фотографии, посвященные подготовке к Рождеству и Новому году, а также письмо посла Джона Салливана Санта-Клаусу. В нем дипломат написал, что хорошо себя вел весь год — "носил маску и соблюдал дистанцию" — и попросил в подарок новую хоккейную клюшку, беговые кроссовки и вакцину от COVID-19. Российский МИД прокомментировал пост шуткой — предложением привиться российской вакциной "Спутник V", которую накануне одобрили для применения людьми старше 60 лет. Послу Салливану 20 ноября исполнился 61 год.
Американские дипломаты добавили, что лучшим подарком для Вашингтона станет "немедленное освобождение несправедливо осужденных граждан США — Пола Уилана и Тревора Рида".
Бывшего морпеха Уилана в июне приговорили к 16 годам колонии за шпионаж. С приговором он не согласился. Техасского студента Тревора Рида приговорили к девяти годам заключения за драку с полицейским.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пол УиланСанта-КлаусДед МорозМоскваСШАВ мире
 
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