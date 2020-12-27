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Первую прививку от COVID-19 в Испании сделали 96-летней женщине
Первую прививку от COVID-19 в Испании сделали 96-летней женщине
В Испании в воскресенье началась вакцинация от коронавируса COVID-19: первые дозы вакцины Pfizer получили 96-летняя постоялица дома престарелых и санитарка... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:59
2020-12-27T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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МАДРИД, 27 дек – РИА Новости. В Испании в воскресенье началась вакцинация от коронавируса COVID-19: первые дозы вакцины Pfizer получили 96-летняя постоялица дома престарелых и санитарка этого учреждения. Вакцинацию транслировало в прямом эфире государственное телевидение TVE.Арасели Росарио Идальго Санчес родилась в 1924 году и живет в доме престарелых "Ольмос" в Гвадалахаре (Кастилия-ла-Манча) с 2013 года. У Арасели есть дочь, сын, четыре внука и правнук."Очень хорошо, спасибо", - сказала она после того, как ей ввели вакцину. "Посмотрим, добьемся ли мы того, чтобы вирус ушел", - добавила она.После этого вакцину ввели санитарке этого дома престарелых Монике Тапиас (1972 года рождения), которая здесь работает 10 лет. Она призналась, что для нее честь стать одной из первых вакцинированных в стране. "Мы хотим, чтобы прививку сделали как можно больше людей, чтобы это закончилось, поскольку умерло много людей и жаль, что они не смогли вовремя получить вакцину", - сказала Моника.В воскресенье будут вакцинированы первые пациенты и медперсонал в других домах престарелых в Испании. В субботу первая партия вакцины Pfizer прибыла в Гвадалахару из Бельгии, затем ее распределили по разным регионам. На Канары, Балеары, в Сеуту и Мелилью ее доставили на военных самолетах.Сколько именно вакцин в первой партии, минздрав Испании не сообщил. Однако это небольшое количество. Власти обещают, что теперь еженедельно в страну должны доставлять 350 тысяч доз вакцины. В ближайшие 12 недель Испания должна получить 4,6 миллиона доз вакцины, что позволит сделать прививки 2,6 миллиона жителей страны (вакцина вводится дважды).Вакцинация в Испании разделена на четыре этапа: на первом ее получат постояльцы и сотрудники домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинский персонал.Только по официальным данным минздрава, с начала эпидемии в марте в Испании были выявлены 1,8 миллиона случаев заражения COVID-19. За последние две недели эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться (были выявлены 123 тысячи случаев, 262 на сто тысяч населения). Жертвами эпидемии, по официальным данным, стали почти 50 тысяч человек, из них за последнюю неделю 634.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, испания, в мире

Первую прививку от COVID-19 в Испании сделали 96-летней женщине

11:59 27.12.2020 (обновлено: 13:04 27.12.2020)
 
© Фото : EFE/Pepe ZamoraАрасели Росарио Идальго Санчес во время вакцинации от коронавируса в Испании
Арасели Росарио Идальго Санчес во время вакцинации от коронавируса в Испании - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© Фото : EFE/Pepe Zamora
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МАДРИД, 27 дек – РИА Новости. В Испании в воскресенье началась вакцинация от коронавируса COVID-19: первые дозы вакцины Pfizer получили 96-летняя постоялица дома престарелых и санитарка этого учреждения. Вакцинацию транслировало в прямом эфире государственное телевидение TVE.
Арасели Росарио Идальго Санчес родилась в 1924 году и живет в доме престарелых "Ольмос" в Гвадалахаре (Кастилия-ла-Манча) с 2013 года. У Арасели есть дочь, сын, четыре внука и правнук.
"Очень хорошо, спасибо", - сказала она после того, как ей ввели вакцину. "Посмотрим, добьемся ли мы того, чтобы вирус ушел", - добавила она.
После этого вакцину ввели санитарке этого дома престарелых Монике Тапиас (1972 года рождения), которая здесь работает 10 лет. Она призналась, что для нее честь стать одной из первых вакцинированных в стране. "Мы хотим, чтобы прививку сделали как можно больше людей, чтобы это закончилось, поскольку умерло много людей и жаль, что они не смогли вовремя получить вакцину", - сказала Моника.
В воскресенье будут вакцинированы первые пациенты и медперсонал в других домах престарелых в Испании. В субботу первая партия вакцины Pfizer прибыла в Гвадалахару из Бельгии, затем ее распределили по разным регионам. На Канары, Балеары, в Сеуту и Мелилью ее доставили на военных самолетах.
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Сколько именно вакцин в первой партии, минздрав Испании не сообщил. Однако это небольшое количество. Власти обещают, что теперь еженедельно в страну должны доставлять 350 тысяч доз вакцины. В ближайшие 12 недель Испания должна получить 4,6 миллиона доз вакцины, что позволит сделать прививки 2,6 миллиона жителей страны (вакцина вводится дважды).
Вакцинация в Испании разделена на четыре этапа: на первом ее получат постояльцы и сотрудники домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинский персонал.
Только по официальным данным минздрава, с начала эпидемии в марте в Испании были выявлены 1,8 миллиона случаев заражения COVID-19. За последние две недели эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться (были выявлены 123 тысячи случаев, 262 на сто тысяч населения). Жертвами эпидемии, по официальным данным, стали почти 50 тысяч человек, из них за последнюю неделю 634.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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