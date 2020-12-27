https://ria.ru/20201227/ukraina-1591152678.html

Украинский генерал предсказал потерю шести областей

Украинский генерал предсказал потерю шести областей

Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться территорий. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-27T22:10

2020-12-27T22:10

2020-12-28T03:36

геннадий москаль

украина

в мире

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться территорий. Москаль признался, что с тревогой читает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму. О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. О шансах возникновения нового территориального конфликта предупреждал политолог Александр Семченко. По его словам, новой горячей точкой наподобие Донбасса может стать Закарпатская область на западе страны.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором наша страна называется "агрессором". Россия обвинения Киева отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201226/ukraina-1591041082.html

украина

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геннадий москаль, украина, в мире