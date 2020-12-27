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Украинский генерал предсказал потерю шести областей
Украинский генерал предсказал потерю шести областей
Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться территорий. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-27T22:10
2020-12-28T03:36
геннадий москаль
украина
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться территорий. Москаль признался, что с тревогой читает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму. О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. О шансах возникновения нового территориального конфликта предупреждал политолог Александр Семченко. По его словам, новой горячей точкой наподобие Донбасса может стать Закарпатская область на западе страны.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором наша страна называется "агрессором". Россия обвинения Киева отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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геннадий москаль, украина, в мире

Украинский генерал предсказал потерю шести областей

22:10 27.12.2020 (обновлено: 03:36 28.12.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться территорий.

"Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области", — сказал он в эфире интернет-канала "Апостроф".

Москаль признался, что с тревогой читает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму.
О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. О шансах возникновения нового территориального конфликта предупреждал политолог Александр Семченко. По его словам, новой горячей точкой наподобие Донбасса может стать Закарпатская область на западе страны.
Акция в Киеве против земельной реформы - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря, 13:21
В Крыму назвали главную ошибку Киева при создании независимой Украины
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором наша страна называется "агрессором". Россия обвинения Киева отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
 
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