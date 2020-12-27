https://ria.ru/20201227/ugroza-1591093783.html

Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для Европы

Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для Европы

Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности, заявив о новом витке в "спирали угроз". РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T09:05

2020-12-27T09:05

2020-12-27T14:27

с-500 "прометей"

владимир путин

китай

европа

сша

в мире

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности, заявив о новом витке в "спирали угроз".Авторы статьи вспомнили об учебном запуске межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море. Тогда на военно-воздушной базе США в Германии сработал сигнал тревоги о реальном пуске ракеты.По их мнению, этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому все время находятся начеку. При этом они признают, что из-за скорости оружия существует риск "не успеть поднять тревогу".Аналитики берлинского аналитического центра внешней политики считают, что гиперзвуковое оружие способно нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.По их словам, лидирующие позиции в области гиперзвукового оружия занимают Россия и Китай, а Соединенные Штаты "прилагают все силы", чтобы устранить отставание. При этом отмечается, что Владимира Путина не беспокоят разработки США, поскольку Россия обладает эффективными средствами противодействия — зенитной ракетной системой С-500 и "некой модернизированной ракетой-перехватчиком".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201222/avangard-1590357744.html

https://ria.ru/20201218/voyna-1589946331.html

китай

европа

сша

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с-500 "прометей", владимир путин, китай, европа, сша, в мире