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Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для Европы
Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для Европы
Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности, заявив о новом витке в "спирали угроз". РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T09:05
2020-12-27T14:27
с-500 "прометей"
владимир путин
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европа
сша
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности, заявив о новом витке в "спирали угроз".Авторы статьи вспомнили об учебном запуске межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море. Тогда на военно-воздушной базе США в Германии сработал сигнал тревоги о реальном пуске ракеты.По их мнению, этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому все время находятся начеку. При этом они признают, что из-за скорости оружия существует риск "не успеть поднять тревогу".Аналитики берлинского аналитического центра внешней политики считают, что гиперзвуковое оружие способно нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.По их словам, лидирующие позиции в области гиперзвукового оружия занимают Россия и Китай, а Соединенные Штаты "прилагают все силы", чтобы устранить отставание. При этом отмечается, что Владимира Путина не беспокоят разработки США, поскольку Россия обладает эффективными средствами противодействия — зенитной ракетной системой С-500 и "некой модернизированной ракетой-перехватчиком".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201222/avangard-1590357744.html
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с-500 "прометей", владимир путин, китай, европа, сша, в мире

Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для Европы

09:05 27.12.2020 (обновлено: 14:27 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗалповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности, заявив о новом витке в "спирали угроз".
Авторы статьи вспомнили об учебном запуске межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море. Тогда на военно-воздушной базе США в Германии сработал сигнал тревоги о реальном пуске ракеты.
По их мнению, этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому все время находятся начеку. При этом они признают, что из-за скорости оружия существует риск "не успеть поднять тревогу".

"С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается", — говорится в статье.

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Аналитики берлинского аналитического центра внешней политики считают, что гиперзвуковое оружие способно нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.
По их словам, лидирующие позиции в области гиперзвукового оружия занимают Россия и Китай, а Соединенные Штаты "прилагают все силы", чтобы устранить отставание. При этом отмечается, что Владимира Путина не беспокоят разработки США, поскольку Россия обладает эффективными средствами противодействия — зенитной ракетной системой С-500 и "некой модернизированной ракетой-перехватчиком".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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