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Американского военного обвинили в убийстве трех человек в боулинг-клубе
Американского военного обвинили в убийстве трех человек в боулинг-клубе
Жителя американского штата Флорида арестовали по обвинению в убийстве трех человек в боулинге, подтвердила глава городской полиции. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T22:21
2020-12-27T23:53
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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Жителя американского штата Флорида арестовали по обвинению в убийстве трех человек в боулинге, подтвердила глава городской полиции.Вечером в субботу в правоохранительные органы сообщили, что в боулинг-клубе города Родфорд (штат Иллинойс) произошла стрельба. Прибывшие на место стражи порядка задержали 37-летнего Дьюка Уэбба, он не оказывал сопротивления, но, как отметил глава городской полиции, пытался скрыть орудие преступления.В результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения и были госпитализированы.Как сообщает CNN, Уэбб числится в рядах армии США. Ему предъявили обвинение в убийстве трех человек и попытке убийства еще троих.Следователи полагают, что атака была случайным, а не спланированным актом, сообщил журналистам глава городской полиции Дэниел О'Ши.
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иллинойс, флорида, сша, в мире

Американского военного обвинили в убийстве трех человек в боулинг-клубе

22:21 27.12.2020 (обновлено: 23:53 27.12.2020)
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© AP Photo / AJ Mast
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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Жителя американского штата Флорида арестовали по обвинению в убийстве трех человек в боулинге, подтвердила глава городской полиции.
Вечером в субботу в правоохранительные органы сообщили, что в боулинг-клубе города Родфорд (штат Иллинойс) произошла стрельба. Прибывшие на место стражи порядка задержали 37-летнего Дьюка Уэбба, он не оказывал сопротивления, но, как отметил глава городской полиции, пытался скрыть орудие преступления.
В результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения и были госпитализированы.
Как сообщает CNN, Уэбб числится в рядах армии США. Ему предъявили обвинение в убийстве трех человек и попытке убийства еще троих.
Следователи полагают, что атака была случайным, а не спланированным актом, сообщил журналистам глава городской полиции Дэниел О'Ши.
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