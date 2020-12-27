https://ria.ru/20201227/ubiystvo-1591153111.html

Американского военного обвинили в убийстве трех человек в боулинг-клубе

Американского военного обвинили в убийстве трех человек в боулинг-клубе

Жителя американского штата Флорида арестовали по обвинению в убийстве трех человек в боулинге, подтвердила глава городской полиции. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T22:21

2020-12-27T22:21

2020-12-27T23:53

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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Жителя американского штата Флорида арестовали по обвинению в убийстве трех человек в боулинге, подтвердила глава городской полиции.Вечером в субботу в правоохранительные органы сообщили, что в боулинг-клубе города Родфорд (штат Иллинойс) произошла стрельба. Прибывшие на место стражи порядка задержали 37-летнего Дьюка Уэбба, он не оказывал сопротивления, но, как отметил глава городской полиции, пытался скрыть орудие преступления.В результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения и были госпитализированы.Как сообщает CNN, Уэбб числится в рядах армии США. Ему предъявили обвинение в убийстве трех человек и попытке убийства еще троих.Следователи полагают, что атака была случайным, а не спланированным актом, сообщил журналистам глава городской полиции Дэниел О'Ши.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/strelba-1591123454.html

иллинойс

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иллинойс, флорида, сша, в мире