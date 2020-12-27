https://ria.ru/20201227/turtsiya-1591099666.html
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 9.37 мск в районе города Элязыг на востоке Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T10:10
2020-12-27T10:10
2020-12-27T10:10
сулейман сойлу
элязыг (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 9.37 мск в районе города Элязыг на востоке Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в зоне землетрясения нет. Оценка возможного ущерба продолжается.
https://ria.ru/20201225/zemletryasenie-1590846166.html
элязыг (провинция)
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сулейман сойлу, элязыг (провинция), турция, в мире